Ìó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ë¶½Ì£¤¢¤ê¡ªArt+¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È

Art+「ダイエット」についてのアンケート

「Art+(アートプラス)」は、10〜20代のSNSネイティブ世代の女性360名を対象に、「ダイエット」についてのアンケートを実施。

■ダイエットのきっかけは?“映え・推し”への意識も

「あなたが『痩せたい!』と思うタイミングはいつですか?」という質問に対し、もっとも多かったのは「痩せている子を見たとき」(32.5%)と、他人と体型を比較したシーンが1位となりました。

次いで、「着たい・欲しい洋服があるとき」(31.9%)、「常に痩せたい」(29.7%)、「写真が盛れないとき」(26.7%)など、自分の“外見の映り方”を意識したタイミングが上位に挙がっています。

さらに、「推し活をするとき」(25.0%)や「推しに会うとき」(24.2%)といった、“推し”との関係性にまつわるシーンもランクイン。

これらは「パートナーと会うとき」(19.2%)を上回っており、“恋愛よりも推し”という令和ならではの価値観や姿勢がうかがえます。

■ダイエット法は堅実派多数、話題の「糖質制限」などは少数にとどまる

続いて、取り組んでいる、または取り組んだことがあるダイエット方法について尋ねたところ、「運動」(42.8%)、「カロリー制限」(30.0%)がTOP2となりました。

一方で「ダイエットしたことがない」という回答も3割近くみられ、若年層の中にはダイエットの経験がない層も一定数存在することがわかりました。

画像2(ダイエット経験は?)

そのほかには、「食べ順ダイエット」(20.3%)、「〇時以降は食べないダイエット」(18.1%)、「糖質制限」(16.7%)、「置き換えダイエット」(11.9%)など、食事の摂り方を工夫するダイエット方法が挙がりました。

いずれも実践者は1〜2割程度にとどまっており、話題性は高いものの、実際に取り入れている人は少ないようです。

■ダイエットはツラいもの 理由1位は「食べたいものを我慢」

ダイエット経験者に「ダイエットのときつらいと感じるのは何ですか?」と尋ねたところ、「食べたいものを我慢すること」(44.6%)、「思うように痩せない」(44.2%)、「痩せるまでに時間がかかる」(37.1%)が上位となりました。

画像3(ダイエットでつらいのは?)

このような“我慢しているのに成果が出にくい・時間がかかる”という状況がダイエットによるストレスの主な要因になっていることがわかります。

■SNSネイティブ世代、約3人に1人が「医療ダイエット」に興味あり

「美容医療による医療ダイエットに興味はありますか?」という質問に対しては、「非常に興味がある」(13.9%)、「けっこう興味がある」(21.1%)を合わせて、SNSネイティブ世代の約3人に1人(35.0%)が医療ダイエットに関心があることがわかりました。

画像4(医療ダイエットは興味ある?)

今回は10〜20代のSNSネイティブ世代の女性を対象に「ダイエット」について調査しました。

今後もArt+は、忙しい日々の中でもキレイを叶えられるような情報について発信をしていきます。

※本リリースは、10〜20代女性のダイエット意識や行動を把握することを目的としており、無理な減量や過度なダイエット行為を推奨するものではありません。

※本調査における「医療ダイエット」とは、医療機関で行われる痩身施術全般(内服薬、注射、医療機器を用いた施術など)を指します。

◆調査概要

実査委託先:サーベロイド

調査期間 :2025年4月28〜29日

調査対象 :15〜29歳女性(有効回答数:360)

調査方法 :インターネット調査

※小数点第二位以下を四捨五入しているため、合計値が100%にならない場合もあります。

「Art+(アートプラス)調べ」Art+ URL: https://artplus-brow.jp/

