¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û¹ÓÀîÀÅ¹á¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½Å¸¼¨¤ò£Ð£Ò¡ÖÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÓÀîÀÅ¹á¤¬£±£¹Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¦£Å£Ø£Ð£Ï¥á¥Ã¥»¡Ö£×£Á£Ó£Ó£Å¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÉü¶½Ä£ËüÇî¥Æ¡¼¥Þ¥¦¥£¡¼¥¯Å¸¼¨¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¡Ê£±£¹¡Á£²£´Æü¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Éü¶½Ä£¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥¦¥£¡¼¥¯¡ÖÌ¤Íè¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÈïºÒÃÏÈ¯¤ÎÌ¤Íè¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿Éü¶½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿Å¸¼¨¡Ö¿ÌºÒÅÁ¾µ¡¦ºÒ³²ÂÐ±þ¡×¡¢¡Ö¿©¡¦¿å»º¡×¡¢¡ÖºÇ¿·µ»½Ñ¡×¤ä¡ÖÊ¡Åç¹ñºÝ¸¦µæ¶µ°éµ¡¹½¡Ê£Æ¡½£Ò£Å£É¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¡Ö£Ë£é£ú£õ£î£á»î¿©ÂÎ¸³¡Ê£±£°£°£°¿©¡¿£±Æü¡Ë¤ò¼Â»ÜÃæ¤À¡£
¡¡¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤ª¤ê¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹ÓÀî¤ÏÈïºÒÃÏÉü¶½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£²£°£±£±Ç¯£³·î£±£±Æü¤«¤éËÜÆü¤Þ¤Ç¡¢¼Â¤Ë£µ£±£¸£±Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÈïºÒÃÏ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÉü¶½¤ÎÅØÎÏ¤È»×¤¤¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë£¶Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Î´ä¼ê¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¡Åç¤ÎÉü¶½¤Ë»ê¤ë»Ñ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÉü¶½£Ð£Ò¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¼«¿È¤¬ÅìËÌ¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ë¤«¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¿ÌºÒÁ°¤â¿ÌºÒ¸å¤â¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢ÈùÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ÉÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈïºÒÃÏ¤¬º£¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ëÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡Ê²ñ¾ì¤Ë¡ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢³ÆÃÏ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÒ³²¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢º£¸å¤ÎËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Äµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡£¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤à¤°¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÉü¶½Ä£¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Åì¥²¡¼¥ÈÉÕ¶á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£Æ±¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¤Î´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¤òÌÏ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Öº£¸å¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î°ÂÁ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÆü¡¹¹Í¤¨¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±¿Í¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤ËÅÁ¤ï¤ë¡¢¤½¤ì¤ÏÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤À¤È»×¤¦¡£´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬³¹¤Î³èÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÇÉü¶½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¹¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Ë¤âÂç¤¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»Ù±ç¤¬É¬Í×¤ÊÃÏ°è¤Ø´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ì¤Ð¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Èó¾ï¤Ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£