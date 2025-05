ÊÝÂ¸¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¡ª Åìµþ¥¨¥ê¥¢¤Î¿©¤Ù¥í¥°ÊÝÂ¸¿ô¤ÎÁý²Ã¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¡ª¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





【10位】焼肉 正剛 西日暮里本店(西日暮里)

焼肉 正剛 西日暮里本店 写真:お店から

※集計期間:2025年3月25日〜2025年4月24日

厳選された和牛と新鮮なホルモンが自慢の「焼肉 正剛」は、過去に俳優の志尊淳さんがテレビ番組で紹介したことでも有名なお店です。多くのテレビや雑誌などで紹介され、現在ではSNSでも話題を集めています。

【9位】手打ち 蓮(森下)

手打ち 蓮 出典:らっしーKさん

<店舗情報>◆焼肉 正剛 西日暮里本店住所 : 東京都荒川区西日暮里5-14-12 第2池田ビル 2FTEL : 050-5592-1224

4月22日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「ラーメン最強麺の世界」で紹介されていた「手打ち 蓮」。番組では「しおら〜麺」1,040円が紹介されていました。

【8位】ソウテン(恵比寿)

ソウテン 写真:お店から

<店舗情報>◆手打ち 蓮住所 : 東京都墨田区千歳3-16-2TEL : 不明の為情報お待ちしております

恵比寿駅から徒歩7分ほどの、隠れ家的な場所にある創作和食「SO-TEN(ソウテン)」。カラオケ付きの完全個室もあり、各界の著名人も多く通うというレストランです。

【7位】四川名菜 川府(銀座一丁目)

四川名菜 川府 写真:お店から

<店舗情報>◆ソウテン住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-27-4TEL : 050-5597-7663

ランチはボリュームがあり、銀座とは思えないくらいコスパもいいと人気のお店。本格的な中華料理を食べられると話題です。

【6位】サル イ アモール(代官山)

サル イ アモール 写真:お店から

<店舗情報>◆四川名菜 川府住所 : 東京都中央区銀座2-6-9 Ginza269ビル 7FTEL : 050-5570-6005

スペイン本国が公認した日本発のお米料理専門店の「サル イ アモール」。「食べログ スペイン料理 百名店」に選出されている実力店で、テレビやSNSでも常に話題のお店です。

5位以内に入った注目店は?

【5位】crisscross(表参道)

crisscross 写真:お店から

<店舗情報>◆サル イ アモール住所 : 東京都渋谷区代官山町12-19 第3横芝ビル B1FTEL : 050-1809-8226

表参道駅から徒歩2分ほどという場所にありながら、テラスが開放的なオールデイカフェ「crisscross」。「食べログ カフェ 百名店」に選出されていたこともあり、SNSの撮影などでも人気のスポットになっています。

【4位】β STAND(高円寺)

β STAND 写真:お店から

<店舗情報>◆crisscross住所 : 東京都港区南青山5-7-28TEL : 050-5596-7255

4月15日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「クレープの世界」で紹介された「β STAND」。番組では、上質なクリームと爽やかなレモンが絶品の「はちみつレモンクリーム」950円が紹介されていました。

【3位】リンシエメ(亀戸)

リンシエメ 写真:お店から

<店舗情報>◆β STAND住所 : 東京都杉並区高円寺北2-38-14TEL : 不明の為情報お待ちしております

テレビで度々取り上げられている、亀戸にあるナポリピッツァの店「リンシエメ」。有名ガイドブックに6年連続掲載され「食べログ ピザ 百名店」にも選出されています。チーズとウインナーをのせた生地にフライドポテトがのったピッツァ「アメリカーナ」2,100円は同店の人気商品です。

【2位】道玄坂バンバン(神泉)

道玄坂バンバン 写真:お店から

<店舗情報>◆リンシエメ住所 : 東京都江東区亀戸1-31-7TEL : 050-5589-3967

神泉にある人気のビストロ「かしわビストロバンバン」の姉妹店。和のエッセンスを加えた一品料理が味わえる大人の隠れ家ビストロは、SNSでも話題の人気店です。

保存数1位のラーメンはこちら!

【1位】麺屋鈴春(本郷三丁目)

「つけ麺 300g」1,300円に「麺 100g増量」150円×2、「藻塩+レモン」50円 出典:たるた10さん

<店舗情報>◆道玄坂バンバン住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-20-9 リアライズ道玄坂ビル 2FTEL : 050-5593-6587

本郷三丁目駅近くにある「麺屋鈴春」は「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」に選出されている人気のラーメン店です。一番人気のメニューは昆布水に浸かっている「つけ麺」1,200円〜で、500g以上の麺量を注文するとつけ汁が2種類になるというシステム。テレビでも話題の同店ですが、最近はYouTuberのSUSURUさんが配信していた影響もあってGWには大行列だったそう。

麺屋鈴春 出典:らっしーKさん

<店舗情報>◆麺屋鈴春住所 : 東京都文京区本郷2-26-1 福重ビル 1FTEL : 03-6801-5233

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

※価格は税込です。

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

