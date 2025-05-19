àÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÂçÅêÉ¼á½÷À1°Ì¤Î23ºÐ½÷Í¥¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤È¤Îà·ã¥ì¥¢á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ì¥Ã¥É3¿Í¤ò½¾¤¨¤ë¡×¡Ö²¿¤¿¤ëµ®½Å¤Ê¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¤â¤¦2ÅÙ¤È¸«¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÂçÅêÉ¼¡×¥³¥é¥Ü¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ
¡¡½÷Í¥¤ÎÊ¿Àî·ë·î(23)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£·ã¥ì¥¢¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢17Æü¤ËNHKBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÂçÅêÉ¼¡×¤Ç¤Î1¥³¥Þ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åì±ÇÀ©ºî¤ÎÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥ì¥Ã¥É¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿à·ã¥ì¥¢á¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¥Ñ¥È¥ì¥ó1¹æ(²÷ÅðÀïÂâ¥ë¥Ñ¥ó¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼VS·Ù»¡ÀïÂâ¥Ñ¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼)¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ(¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼)¡¢¥É¥ó¥â¥â¥¿¥í¥¦(Ë½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º)¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ñ¥Ô¥è¥ó¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ì¥Ã¥É3¿Í¤ò½¾¤¨¤ë¥ê¥¿ÍÍ¡×¡Ö²¿¤¿¤ëµ®½Å¤Ê¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¤â¤¦2ÅÙ¤È¸«¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦Ä¶¥ì¥¢¤Ê²è¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ºîÉÊÉôÌç¤Ç2°Ì¤Ëµ±¤¯
¡¡¡ÖÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÂçÅêÉ¼¡×¤Ï¡¢º£Ç¯50¼þÇ¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹¥¤¤ÊºîÉÊ¡¢ÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢ÀïÂâ¥í¥Ü¤ËÅêÉ¼¤¹¤ëNHK¤Î´ë²è¡£Ê¿Àî¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï¡¢ºîÉÊÉôÌç¤Ç2°Ì¡£±é¤¸¤¿¡Ö¥Ñ¥Ô¥è¥ó¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼ÉôÌç¤Ç12°Ì(½÷À1°Ì)¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢³ÆÉôÌç¤Î1°Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ºîÉÊÉôÌç1°Ì¡Ä³¤Â±ÀïÂâ¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼(2011Ç¯)
ÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼ÉôÌç1°Ì¡Ä¥·¥ó¥±¥ó¥ì¥Ã¥É(»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼)
ÀïÂâ¥í¥ÜÉôÌç1°Ì¡Ä¥É¥ó¥ª¥Ë¥¿¥¤¥¸¥ó(Ë½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º)