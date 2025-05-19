¡Ö¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡×¤«¤é17Ç¯¡Ä°æ±º¿·¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âà¥ä¥Ð¤¤¿Íá»Ñ¤Ë¶ÃÃ²¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á²¿²ó¡×¡ÖÈý¤âÈ´¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥À¡¼¥¯¿·¤µ¤óºÆ¤Ó¡×
à¶äÈ±¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯á¶¯ÌÌ»Ñ¤¬ÏÃÂê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°æ±º¿·(50)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£YouTubeÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ±º¤Ï4·î4Æü¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÇÛ¿®VFX¥É¥é¥Þ¡Ö¼öÇû¾¯½÷¥Ð¥®¥é¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤ÎÂè2ÏÃ¤ËÈÃÌÜÌò¤Ç½Ð±é¡£
¡¡¡Ö¡Ú¼öÇû¾¯½÷¥Ð¥®¥é¤Á¤ã¤ó¡Û1ÏÃ2ÏÃ¤Î±þ±ç¾å±Ç²ñ¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡£6·î6Æü°¤º´¥öÃ«¥í¥Õ¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶äÈ±¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡õÈýÌÓ¡¢·ì¿§¤Î¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ò¥Ô¥·¥Ã¤ÈÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á²¿²ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ºÇ¹â¤Ë¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÈý¤âÈ´¤¤¤Á¤ã¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¥À¡¼¥¯¿·¤µ¤óºÆ¤Ó¡×¡Ö¤³¡¦¤³¡¦¤³¤ï¤¤ ¤±¤É³Ê¹¥¤¤¤¤¡Á¡Á¡×¡Ö¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤«¤é¤º¤¥¡¼¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡£¤«¤Ã¤³¤è²á¤®¤Æ¤¿¤áÂ©¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤ò»×¤¤½Ð¤¹½ÐÎ©¤Á¡ª¡×¡Ö¥·¥Ö¡¼¤¤¡×¡Ö²¿¤Ê¤Î¡©²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ±º¤Ï1990Ç¯Âå¤Ë¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢99Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤ÇÇÐÍ¥¶È¤Ë¿Ê½Ð¡£08Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡×¤Ç¤Ï¿ÈÂÎ²þÂ¤¤ÎÅ¹¡ÖDesire¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥·¥ÐÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£