¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê²¬ÉôÎÛ¤Ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤â¡ÖÌë¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂç´î¤Ó ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤ª¤Ç¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ±·¿¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡¸µAKB48¤Î²¬ÉôÎÛ¤¬5·î16Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡Ø¤È¤¤á¤¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤ª¤Ç¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤Î²¬ÉôÎÛ
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£MC¤Î°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡¢ÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡£¤É¤¦¤¾¡ª¡×¤È¹ç¿Þ¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ë²¬Éô¤Ï¡Ö¤Ï¡¼¤¤¡£ÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡È¤ê¤ó¤ê¤ó¡É¤³¤È²¬ÉôÎÛ¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸µµ¤¤è¤¯Î¾¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤Ù¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢º£Æü¤ÎÉþÁõ¡¢²Ä°¦¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿©¤¤ÉÕ¤¯¤È¡¢²¬Éô¤Ï¡Ö¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æ¤Í¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«Áö¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤«±¿Æ°²ñ¤È¤«¤Ç¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Í¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£±¿Æ°²ñ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¸å¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¡ª¡©Ìë¤Î±¿Æ°²ñ¤¹¤ë¤·¤ó¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÌë¤Ê¤Î¡©»ä¤ÏÆüÃæ¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ª¤Ç¤³¤¬¤ä¤äÏª½Ð¤·¤¿È±·¿¤Ë¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¤ª¤Ç¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öº£Æü¤ÎÈ±·¿¹¥¤¡×¡ÖÈ±·¿¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¡Öº£Æü¤ÏÆÃ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈ±·¿µ´²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿BOATRACE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë