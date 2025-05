6月6日(金)より全国劇場にて公開となる実写映画『リロ&スティッチ』の日本版エンドソングアーティストに、Travis Japanが決定した。今回、吹替版『リロ&スティッチ』のエンドソングを担当するTravis Japanは、圧倒的なパフォーマンス力とポップ感あふれる歌唱力、そしてグループから放たれる太陽のようなポジティブなオーラが、唯一無二のエンターテイナーであるとしてディズニー本社およびフィルムメーカーから高く評価され、今回の起用につながった。

『リロ&スティッチ』オリジナル・サウンドトラック



2025年6月4日(水)CD発売/デジタル配信品番:UWCD-1138価格:\3,300(本体 \3,000 税率10%)仕様:CDサイズ紙ジャケット仕様先着購入者特典:アクリルキーホルダー(ジャケットデザイン)収録曲:1. He Lei Pāpahi No Lilo a me StitchPerformed by Mark Keali'i Ho'omalu and Kamehameha Schools Children's Chorus2. Hawaiian Roller Coaster RidePerformed by Iam Tongi and Kamehameha Schools Children's Chorus3. Burning LovePerformed by Nyjah Music & Zyah Rhythm4. バーニング・ラヴ(日本版エンドソング)Performed by Travis Japan5. Experiment 6266. Not A Good Fit7. Practically A Kid Yourself8. I'm Already in My Room9. Send Me an Angel10. What A Nice Arm You Have11. Earth Studies12. How Good's His Hearing?13. Yep, He's Perfect14. When Things Fall Out of the Sky15. This Is Reality16. Your Case Has Been Elevated17. I Repeat, Code 5118. A Hui Hou19. Consider Our Deal Terminated20. Good Parents21. The Empty Chair22. He's Not an Animal, He's My Friend23. Playtime Is Over24. Also Cute and Fluffy25. What About Ohana?26. We Were Supposed to Grow Up Together27. Little And Broken, But Still Good28. Nobody Gets Left Behind29. Goodnight Sisters30. Aloha 'OePerformed by Sydney Agudong and Maia Kealoha※スコア:Track.5~29オリジナル・サウンドトラック特設サイトhttps://www.universal-music.co.jp/lilo-and-stitch/