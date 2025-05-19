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¼ýÏ¿¶Ê:
1. He Lei Pāpahi No Lilo a me Stitch
Performed by Mark Keali'i Ho'omalu and Kamehameha Schools Children's Chorus
2. Hawaiian Roller Coaster Ride
Performed by Iam Tongi and Kamehameha Schools Children's Chorus
3. Burning Love
Performed by Nyjah Music & Zyah Rhythm
4. ¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥é¥ô(ÆüËÜÈÇ¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°)
Performed by Travis Japan
5. Experiment 626
6. Not A Good Fit
7. Practically A Kid Yourself
8. I'm Already in My Room
9. Send Me an Angel
10. What A Nice Arm You Have
11. Earth Studies
12. How Good's His Hearing?
13. Yep, He's Perfect
14. When Things Fall Out of the Sky
15. This Is Reality
16. Your Case Has Been Elevated
17. I Repeat, Code 51
18. A Hui Hou
19. Consider Our Deal Terminated
20. Good Parents
21. The Empty Chair
22. He's Not an Animal, He's My Friend
23. Playtime Is Over
24. Also Cute and Fluffy
25. What About Ohana?
26. We Were Supposed to Grow Up Together
27. Little And Broken, But Still Good
28. Nobody Gets Left Behind
29. Goodnight Sisters
30. Aloha 'Oe
Performed by Sydney Agudong and Maia Kealoha
¢¨¥¹¥³¥¢:Track.5~29
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https://www.universal-music.co.jp/lilo-and-stitch/
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±Ç²è¸ø¼°HP:https://www.disney.co.jp/movie/lilo-stitch
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