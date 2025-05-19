¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¥»¥ó½÷»ÒU-14Á°´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê!! º£Ç¯ÅÙ¤«¤éÃË»Ò¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÇ¯3²ó³«ºÅ
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï19Æü¡¢º£·î22Æü¤«¤é25Æü¤Ë¤«¤±¤ÆJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë2025¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¥»¥ó½÷»ÒU-14Á°´ü¤Î»²²ÃÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡JFA¤Ï¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÃË»Ò¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë½÷»Ò¤âº£Ç¯ÅÙ¤è¤êÁ°´ü¡¦Ãæ´ü¡¦¸å´ü¤ÎÇ¯3²ó³«ºÅ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£11·î¤ÎÃæ´ü¤ÏJ-GREENºæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯1·î¤Î¸å´ü¤ÏJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ç¹Ô¤¦¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÏJFA¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢2025¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¥»¥ó½÷»ÒU-14Á°´ü¥á¥ó¥Ð¡¼
¢¦ËÌ³¤Æ»
GKÎëÌÚÃÎºÚ(¥¯¥é¥Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¡¦¥ê¥ó¥À)
FPºäËÜ²ê°Í(ËÌ³¤Æ»¥ê¥é¡¦¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì)
FPº´Æ£ÇµÆá(ËÌ³¤Æ»¥ê¥é¡¦¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì)
FPÃ°Ìîè½¡¹ºÌ(ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì°°ÀîU-15)
FP¾¾ºä°½²»(ËÌ³¤Æ»¥ê¥é¡¦¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì)
¢¦ÅìËÌ
GK¼ÆÅÄÍ¥²ê(¾±Æâ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ ¥¬¡¼¥ë¥º)
FP°Ë¿áÑÛºé(¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Jr¥æ¡¼¥¹)
FP¾®¾Â²ÂÎ¤Æà(¥Ó¥¢¥ó¥³¡¼¥ÍÊ¡ÅçU-15)
FPäÆÎÓ°ÉºÚ(¥ê¥Ù¥í¹°Á°SC¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì)
FPÏÂµ×°æËã±û(¤Ê¤¬¤¤¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC)
¢¦´ØÅì
GKÂçÊÝ¸þÆü°ª(ÆÊÌÚSC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹)
FPÀõÌîÎâ±û(±ºÏÂ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Jr¥æ¡¼¥¹)
FPÀÐ¸¶µÆ(±ºÏÂ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Jr¥æ¡¼¥¹)
FP¾®ÅÄ°ª²»(ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹U-15)
FP¶â»ÒÆüÏÂ(ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹U-15)
FP²Ï¹çË¨²Ö(±ºÏÂ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Jr¥æ¡¼¥¹)
FPÃæÅÄÍ¥º»(¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶¥¢¥ô¥§¥Ë¡¼¥ì)
FPÛØ»³Ì¤ÃÎÎ°(ÆÊÌÚSC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹)
FPÊ¿½Ð»©(±ºÏÂ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Jr¥æ¡¼¥¹)
FPÂ¼¾åÁÕ±©(¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶¥¢¥ô¥§¥Ë¡¼¥ì)
FP»³²¼ÌÀÆüÌ¤(ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹U-15)
¢¦Åì³¤
GKº´Æ£¼¡Èþ(¾ïÍÕÂçµÌÃæ½÷»Ò)
FPÂçµÜÆá·î(Ä«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥ê¥Ã¥¸Ì¾¸Å²° ¥¹¥¿¡¼¥Á¥¹)
FP²ÃÆ£ºéÎÐ(Æ£»Þ½ç¿´¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥ÖJr¥æ¡¼¥¹)
FPº´¡¹ÌÚÉöÏÂ(¾ïÍÕÂçµÌÃæ½÷»Ò)
FP»°±ºÍþ²»(FC.¥Õ¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë.MIMOSA)
FP¿¹Í³°ÍÍý(Æ£»Þ½ç¿´¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥ÖJr¥æ¡¼¥¹)
FP»³ËÜ²Ö±©(SATO¤Ê¤Ç¤·¤³U-15)
¢¦ËÌ¿®±Û
FPÂçÃÝ¤Û¤Å¤ß(¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹U-15)
FPÃ¤Èø´ÄÆá(ÉÙ»³¿·¾±¥¯¥é¥ÖU-15)
FP¿·ÅÄ²Æ³¤(ÉÙ»³¿·¾±¥¯¥é¥ÖU-15)
FPÅìÆúÍè(ËÌÎ¦Âç¥Õ¥£¥ª¥ê¡¼¥ì)
¢¦´ØÀ¾
GK´îÅÄçõ²Â(INAC¿À¸Í¥Æ¥¾¡¼¥í)
FP²¬ÅÄ¿¿ÈÁ(CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)
FPÀ¥¸ÍÈþÎ¤(CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)
FPÀ¾ÅÄè½Ç¸(RESC GIRLS U-15)
FP¶¶ËÜ³¤Æä(CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)
FPÈ¬ÌÚÈþ·î(INAC¿À¸Í¥Æ¥¾¡¼¥í)
FP»³Æâ¤¦¤¿(INAC¿À¸Í¥Æ¥¾¡¼¥í)
¢¦Ãæ¹ñ
GK¶âÀî°¦Ì´(FC. REVO»³¸ýU-15)
FP¼Ä¸¶·ëºÚ(spes iwami SC)
FP¹âÌÚºÚË¾(¥Ç¥£¥ª¥Ã¥µ½Ð±ÀFC Jr¥æ¡¼¥¹)
FPÉðÅÄ¿´²Ö(¥Ç¥£¥ª¥Ã¥µ½Ð±ÀFC Jr¥æ¡¼¥¹)
FPÀ¾¿¹ºé²Ú(¹Åç¥ì¥¸¡¼¥ÊJr¥æ¡¼¥¹)
¢¦»Í¹ñ
GKÆ£°æâÃ»Ò(FC STORY Tokushima ¥á¥Ë¡¼¥Ê)
FP¹âÌÚ¿´ºÚ(BESFORT Jr¥æ¡¼¥¹)
FPÃæß·ÉçÈþ(°¦É²¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹MIKAN)
FP±Ê°×Ê¸ÍÕ(º£¼£¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹NEXT)
FP¾¾ËÜ¶×À±(FC STORY Tokushima ¥á¥Ë¡¼¥Ê)
¢¦¶å½£
GK»³²¼¤¿¤Þ¤(±×¾ë¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹·§ËÜFC)
FPÍÂ¼ºéÌí(¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥ÉÅ·Áð)
FP¾®ÅÄ·ë·î(¥ô¥£¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹µÜºêSoreina)
FPÀîËÜ´»Æà(FC LIBERTA)
FP¿·Âð¸Õ½Õ(¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ½÷»Ò)
FPÄ¹Í§À»Æà(¸ãÅÄÃæ)
FPÊ¡Î±¤«¤º¤Ê(¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ½÷»Ò)
¡¡JFA¤Ï¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÃË»Ò¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë½÷»Ò¤âº£Ç¯ÅÙ¤è¤êÁ°´ü¡¦Ãæ´ü¡¦¸å´ü¤ÎÇ¯3²ó³«ºÅ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£11·î¤ÎÃæ´ü¤ÏJ-GREENºæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯1·î¤Î¸å´ü¤ÏJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ç¹Ô¤¦¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÏJFA¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¦ËÌ³¤Æ»
GKÎëÌÚÃÎºÚ(¥¯¥é¥Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¡¦¥ê¥ó¥À)
FPºäËÜ²ê°Í(ËÌ³¤Æ»¥ê¥é¡¦¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì)
FPº´Æ£ÇµÆá(ËÌ³¤Æ»¥ê¥é¡¦¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì)
FPÃ°Ìîè½¡¹ºÌ(ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì°°ÀîU-15)
FP¾¾ºä°½²»(ËÌ³¤Æ»¥ê¥é¡¦¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì)
¢¦ÅìËÌ
GK¼ÆÅÄÍ¥²ê(¾±Æâ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ ¥¬¡¼¥ë¥º)
FP°Ë¿áÑÛºé(¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Jr¥æ¡¼¥¹)
FP¾®¾Â²ÂÎ¤Æà(¥Ó¥¢¥ó¥³¡¼¥ÍÊ¡ÅçU-15)
FPäÆÎÓ°ÉºÚ(¥ê¥Ù¥í¹°Á°SC¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì)
FPÏÂµ×°æËã±û(¤Ê¤¬¤¤¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC)
¢¦´ØÅì
GKÂçÊÝ¸þÆü°ª(ÆÊÌÚSC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹)
FPÀõÌîÎâ±û(±ºÏÂ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Jr¥æ¡¼¥¹)
FPÀÐ¸¶µÆ(±ºÏÂ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Jr¥æ¡¼¥¹)
FP¾®ÅÄ°ª²»(ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹U-15)
FP¶â»ÒÆüÏÂ(ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹U-15)
FP²Ï¹çË¨²Ö(±ºÏÂ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Jr¥æ¡¼¥¹)
FPÃæÅÄÍ¥º»(¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶¥¢¥ô¥§¥Ë¡¼¥ì)
FPÛØ»³Ì¤ÃÎÎ°(ÆÊÌÚSC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹)
FPÊ¿½Ð»©(±ºÏÂ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Jr¥æ¡¼¥¹)
FPÂ¼¾åÁÕ±©(¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶¥¢¥ô¥§¥Ë¡¼¥ì)
FP»³²¼ÌÀÆüÌ¤(ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹U-15)
¢¦Åì³¤
GKº´Æ£¼¡Èþ(¾ïÍÕÂçµÌÃæ½÷»Ò)
FPÂçµÜÆá·î(Ä«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥ê¥Ã¥¸Ì¾¸Å²° ¥¹¥¿¡¼¥Á¥¹)
FP²ÃÆ£ºéÎÐ(Æ£»Þ½ç¿´¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥ÖJr¥æ¡¼¥¹)
FPº´¡¹ÌÚÉöÏÂ(¾ïÍÕÂçµÌÃæ½÷»Ò)
FP»°±ºÍþ²»(FC.¥Õ¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë.MIMOSA)
FP¿¹Í³°ÍÍý(Æ£»Þ½ç¿´¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥ÖJr¥æ¡¼¥¹)
FP»³ËÜ²Ö±©(SATO¤Ê¤Ç¤·¤³U-15)
¢¦ËÌ¿®±Û
FPÂçÃÝ¤Û¤Å¤ß(¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹U-15)
FPÃ¤Èø´ÄÆá(ÉÙ»³¿·¾±¥¯¥é¥ÖU-15)
FP¿·ÅÄ²Æ³¤(ÉÙ»³¿·¾±¥¯¥é¥ÖU-15)
FPÅìÆúÍè(ËÌÎ¦Âç¥Õ¥£¥ª¥ê¡¼¥ì)
¢¦´ØÀ¾
GK´îÅÄçõ²Â(INAC¿À¸Í¥Æ¥¾¡¼¥í)
FP²¬ÅÄ¿¿ÈÁ(CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)
FPÀ¥¸ÍÈþÎ¤(CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)
FPÀ¾ÅÄè½Ç¸(RESC GIRLS U-15)
FP¶¶ËÜ³¤Æä(CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)
FPÈ¬ÌÚÈþ·î(INAC¿À¸Í¥Æ¥¾¡¼¥í)
FP»³Æâ¤¦¤¿(INAC¿À¸Í¥Æ¥¾¡¼¥í)
¢¦Ãæ¹ñ
GK¶âÀî°¦Ì´(FC. REVO»³¸ýU-15)
FP¼Ä¸¶·ëºÚ(spes iwami SC)
FP¹âÌÚºÚË¾(¥Ç¥£¥ª¥Ã¥µ½Ð±ÀFC Jr¥æ¡¼¥¹)
FPÉðÅÄ¿´²Ö(¥Ç¥£¥ª¥Ã¥µ½Ð±ÀFC Jr¥æ¡¼¥¹)
FPÀ¾¿¹ºé²Ú(¹Åç¥ì¥¸¡¼¥ÊJr¥æ¡¼¥¹)
¢¦»Í¹ñ
GKÆ£°æâÃ»Ò(FC STORY Tokushima ¥á¥Ë¡¼¥Ê)
FP¹âÌÚ¿´ºÚ(BESFORT Jr¥æ¡¼¥¹)
FPÃæß·ÉçÈþ(°¦É²¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹MIKAN)
FP±Ê°×Ê¸ÍÕ(º£¼£¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹NEXT)
FP¾¾ËÜ¶×À±(FC STORY Tokushima ¥á¥Ë¡¼¥Ê)
¢¦¶å½£
GK»³²¼¤¿¤Þ¤(±×¾ë¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹·§ËÜFC)
FPÍÂ¼ºéÌí(¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥ÉÅ·Áð)
FP¾®ÅÄ·ë·î(¥ô¥£¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹µÜºêSoreina)
FPÀîËÜ´»Æà(FC LIBERTA)
FP¿·Âð¸Õ½Õ(¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ½÷»Ò)
FPÄ¹Í§À»Æà(¸ãÅÄÃæ)
FPÊ¡Î±¤«¤º¤Ê(¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ½÷»Ò)