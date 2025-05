ENHYPENºÇ¿·¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDESIRE : UNLEASH¡Ù3¤ÄÌÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』の3つ目の「MINE」バージョン!

ENHYPENが5月19日0時、公式SNSに6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』の3つ目の「MINE」バージョンコンセプトフォトを公開した。

ENHYPENの果敢で破格的なビジュアルが目を引く。メンバーの体の上にまるで血のように散らばったマッドと欲望が伸びていくように全身を巻きつけたボディジュエリーは、一層躍動的でドラマチックな雰囲気を伝える。彼らは特別なポーズを取らずとも、冷たい目つきと狂気じみた表情だけで視線を圧倒する。特に、グループカットでは欲望を形象化したトゲで覆われた空間に丸く囲んで座った人たちから奇妙さが感じられる。

強烈な赤色と冷えるように白いトーン、重い空気が漂う青色などを活用した果敢な色味は、ENHYPENの涼しいビジュアルを一層引き立てる。「MINE」バージョンのコンセプトフィルムは、トゲの森とこれを巡る湖の中のメンバーたちの姿がより生々しく盛り込まれた。映像は「MINE」バージョンが描くストーリーによって欲望を我慢できない7人7色の個性が強烈なサウンドと調和し激情的な雰囲気を高める。このようにENHYPENは「MAKE」「YOU」「MINE」の3つのバージョンを通じて次第に強烈になる欲望を彼らならではの方式で解きほぐし、限界のないコンセプト消化力をもう一度見せつけた。

また、5月29日からワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN BANGKOK』(以下、WALK THE LINE)と連携してファンのための多様なイベントをバンコクで行う。ENHYPENのIPが活用された地域特化プログラムを通じて、ファンがバンコク公演前後の旅程全般でアーティストの跡を楽しめる行事が実施される。

まず、市民がよく利用するBTS(Bangkok Mass Transit System)を中心に、ENHYPENフォトフレームで写真が撮れるフォトブースが設置される。また、各グリーンラインBTS駅に入店したカフェタートルショップでバンコク公演記念特別製作交通カードを購入することができる。

バンコクの大型ショッピングモール「サイアムディスカバリー」では、ENHYPENのポップアップストアが運営される。さらに、公演前後に有名な飲食ブランドで「ENHYPENメニュー」を味わうF&B協業も行われる。カフェ、デザート店、食堂など7つのフランチャイズが参加したコラボレーションメニューは70余りの売り場で楽しめる。

ENHYPENをテーマにしたホテル商品も用意された。イスティングランドホテルのパヤタイとUサトンバンコクホテルでは、公演チケットとともに構成されたスペシャル客室パッケージ商品が用意され、ファンに特別な思い出を残すものと期待される。

そんなENHYPENの6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』は6月5日13時、全世界公開される。

リリース情報

2025.06.05 ON SALE

MINI ALBUM『DESIRE : UNLEASH』

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/