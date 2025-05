俳優の豊川悦司が15日、自身のインスタグラムを更新。“娘”との2ショット写真を公開した。「I happened to be with my daughter」(訳:私はたまたま娘と一緒にいた)と紹介したのは、俳優・中条あやみ(28)との2ショット。2人は、キリンビール『キリン一番搾り 糖質ゼロ』のCMで“親子役”で初共演し、撮影後のインタビューでは「僕が父親でいいのかなって思うくらい素晴らしい娘」(豊川)、「こんなパパいいなって思いました」(中条)とお互いの印象について語り合っていた。

公開した写真は15日、都内で行われた『Ralph Lauren The Hamptons Garden』オープニングレセプションでの様子。それぞれゲストとして登場した2人が、舞台裏で“再会”したことを笑顔あふれるオフショットとともに伝えている。コメント欄には「ステキな笑顔」「素敵な親娘」「自慢の娘っていう感じです!」「お二人があまりにも素敵で乾杯したくなりました」「パパと娘さん お二人とも糖質が全く感じられず、とっても素敵です」など、さまざまな声が寄せられている。