C¡¦¥í¥Ê¥¦¥ÉJr¡¢U¡Ý15¹ñºÝÂç²ñ·è¾¡¤Ç½é¥´¡¼¥ë´Þ¤à2È¯¡ª¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¡¢U¡Ý15¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£18Æü¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß14ºÐ¤ÎC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê¤ëÉã¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ä¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏÉã¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ø¥ô¥é¥È¥³¡¦¥Þ¥ë¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¹ñºÝ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ù¤ËÎ×¤àU¡Ý15¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤È¡¢13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U¡Ý15ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î°ìÀï¤Ç53Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢18Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿U¡Ý15¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢13Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâº¸¤«¤éº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ë¥¢¾å¤Î¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ìÀèÀ©ÅÀ¤òµÏ¿¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ë¤ÏÉãC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ØSiuuuu¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢1¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ë¤â¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å1ÅÀ¤º¤Ä¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢3¡Ý2¤ÇU¡Ý15¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏÂåÉ½4»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¡Ø¥ô¥é¥È¥³¡¦¥Þ¥ë¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¹ñºÝ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÙÀ©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß14ºÐ¤ÎC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê¤ëÉã¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ä¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏÉã¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢18Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿U¡Ý15¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢13Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâº¸¤«¤éº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ë¥¢¾å¤Î¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ìÀèÀ©ÅÀ¤òµÏ¿¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ë¤ÏÉãC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ØSiuuuu¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢1¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ë¤â¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å1ÅÀ¤º¤Ä¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢3¡Ý2¤ÇU¡Ý15¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏÂåÉ½4»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¡Ø¥ô¥é¥È¥³¡¦¥Þ¥ë¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¹ñºÝ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÙÀ©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£