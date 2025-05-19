¥«¥¹¥Ï¥éÅÅÏÃ¡¢·¹Ä°¤¹¤Ù¤¡©ÅÔ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÀìÌç²È¤¬¶ì¸À¡Ö¸ÉÆÈ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ï¤±¸ý¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·¡×
°¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤äË½¸À¤Ê¤É¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤Ë½¾¶È°÷¤¬¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¡×¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡ÖÀÚÅÅ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£°ìÄê¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸ÜµÒ¤ÎÅÅÏÃ¤òÅÓÃæ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ëÂÐ±þºö¤À¡£
¥«¥¹¥Ï¥éÌäÂê¤ÎÀìÌç²È¡¢Ç½Àª¾ÏÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¡Ö½¾¶È°÷¤ò¼é¤ë¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤ËÍ¸ú¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢4·î¤ËÆÈ¼«¤Î¾òÎã¤ò»Ü¹Ô¤·¤¿ÅìµþÅÔ¤¬¼ê°ú¤¤È¤·¤Æ³ÆÃÄÂÎ¸þ¤±¤Ëºî¤Ã¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
⚫︎ÀÚÅÅ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÖÈó¾ï¤ËÍ¸ú¡×
¼óÅÔ¹â¤¬2023Ç¯5·î¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡ÖÀÚÅÅ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¡£30Ê¬°Ê¾åÆ±¤¸¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢ÉÔÅö¤ÊÍ×µá¡¢°Ò°µÅª¤ÊÈ¯¸À¡¦¸ýÄ´¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
Ç½ÀªÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤ËÍ¸ú¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¾ï»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤¬°ìÈÖº¤¤ë¤Î¤¬¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²¿¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÍ¾·×¤ËÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤Ë²¿Ê¬ÂÐ±þ¤·¤¿¤éÀÚ¤ë¤È¤«¡¢Ë½¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤ë¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
⚫︎¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë¡Ö´ó¤êÅº¤¦¡×ÅÔ¤Î»ÑÀª¤Ë¶ì¸À
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï4·î¤Î¥«¥¹¥Ï¥é¾òÎã»Ü¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³ÆÃÄÂÎ¤Ç¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê°ú¤¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î³ÆÃÄÂÎ¶¦ÄÌ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ö¸ÜµÒÅù¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ØÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Åª³°¤ì¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤â¡¢ÇØ·Ê¤Ë¸ÉÆÈ¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡¦ÉÔ°Â¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤ò¿ä¤·Â¬¤ë·¹Ä°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ë¡£
Ç½ÀªÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤Î°ìÊ¸¤ò´ðËÜ»ÑÀª¤È¤·¤Æµá¤á¤ëÅÔ¤Î»ÑÀª¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë¸ÉÆÈ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¥«¥¹¥Ï¥éÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¸½¾ì¤Î½¾¶È°÷¤Ï¡¢¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Î¸ÉÆÈ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ï¤±¸ý¤Ë¤µ¤ì¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡¢¡ØÇØ·Ê¤ò¿ä¤·Â¬¤ë·¹Ä°¡Ù¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï»ä¤ËÂÐ¤·¤ÆË½¸À¤ò¤Ï¤¯¤±¤É¡¢¤¤Ã¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È²æËý¤·¤Æ·¹Ä°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¤Ï¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤òÀÜµÒ¶ÈÌ³¤Î°ì´Ä¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤âÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¡Ø¸ÜµÒ¡Ù°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ï¤â¤Ï¤ä¸ÜµÒ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÜµÒ¤Ç¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÃæ»ß¤·¤¿¤ê¡¢ÂàÅ¹¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤È¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï½¾¶È°÷¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÎÏÅÀ¤òÃÖ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¥«¥¹¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤ÎÅª³°¤ì¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÇØ·Ê¤Þ¤Ç·¹Ä°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
⚫︎¥«¥¹¥Ï¥éÊüÃÖ¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
Ç½ÀªÊÛ¸î»Î¤Ï¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬µö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤¿¤È¤¤ËÆ±¾ðÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤â»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥¹¥Ï¥é¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤ÏÎ¥¿¦Î¨¤¬¹â¤¤¡£¿Í¼ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ä¶È¤¬Áý¤¨¤ë¡£»Ä¶È¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¥«¥¹¥Ï¥é¤ò¼Ò²ñ¤«¤éº¬Àä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
µÒ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤Æ¤â¥«¥¹¥Ï¥é¤Ï·ë¶É¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×