ÁáÂç¡¦°ËÆ£¼ù¤¬ÎáÏÂ½é¥Î¡¼¥Î¡¼¡¡¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ÇÃ£À®¤Ë¾®µÜ»³´ÆÆÄ¡ÖÂçµÏ¿¤òÁ´°÷¤Ç²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¡×
¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½Õµ¨¥ê¡¼¥°Àï¡¡Âè6½µÂè2Æü¡¡ÁáÂç1¡½0ÌÀÂç¡Ê2025Ç¯5·î19Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÀáÌÜ¤Î100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç26ÅÙÌÜ¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿¡£ÁáÂç¤Î¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¡¦°ËÆ£¼ùÅê¼ê¡Ê4Ç¯¡áÀçÂæ°é±Ñ¡Ë¤¬ÌÀÂçÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢11»°¿¶¤òÃ¥¤¦¹¥Åê¤ÇÂçµÏ¿¤òÃ£À®¡£Æ±¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2016Ç¯¤Î²ÃÆ£ÂóÌé¡Ê·ÄÂç¡Ë¤¬ÅìÂçÀï¤ÇµÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡ÖÎáÏÂ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÃúÇ«¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁáÂç¤Ç¤ÎÁª¼ê»þÂå¤Ï20¾¡¤òµó¤²¤¿¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¡£0¡½0¤Î8²ó¤ËÌµ»à°ìÎÝ¤Ç°ËÆ£¼ù¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤ÏÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ºÂ³Åê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¡ÖÌî¼ê¤Î´ÆÆÄ¤À¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉËÍ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤ëÁª¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤éÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÂçµÏ¿¤ÏÁ´°÷¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µÜ»³´ÆÆÄ¤ÏÁáÂç¡¢¥×¥í¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î°Î¶È¡£¥×¥í¤ÇÄÌ»»117¾¡¤Î²Ú¡¹¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¾¯Ç¯Ìîµå¤Ç´°Á´»î¹ç¡¢¤·¤«¤â¡ÊºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¡Ë¥é¥¤¥È¥´¥í¤È¤¤¤¦´°Á´»î¹ç¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¡¢³ØÀ¸¤Î»þ¤Ï5²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¥×¥í¤Î»þ¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¡¢6²ó¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢´ðËÜÅª¤Ë½é²ó¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤«¤¹¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸¬¤½¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£