¡ÖÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤ÈÆ±»þ¤ËÇú²»¤Î¤è¤¦¤Ê²»¡×¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÃËÀÅ¾Íî¡Ä¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ¤ËÀÜ¿¨¤·£²¿Í»àË´¡¡Âçºå¡¦ËÌ¶è
¡¡£µ·î£±£¹ÆüÃëÁ°¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÃËÀ¤¬Å¾Íî¤·Ï©¾å¤Ë¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬£²¿Í¤È¤â»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¸áÁ°£±£±»þÈ¾¤´¤í¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿½÷À¤«¤é¡Ö¹â½ê¤«¤é¿Í¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤Î¿Í¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é£·£°ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Å¾Íî¤·Ï©¾å¤Ë¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ£²¿Í¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÌÜ·â¼Ô¡Ë
¡¡¡ÖÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤ÈÆ±»þ¤ËÇú²»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤·¤Æ¡Ê£Ñ¤É¤ó¤Ê²»¡©¡Ë¤¬¡¼¤ó¡ª¤Ð¡¼¤ó¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤áÂç¤¤¤¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ê¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡Ë¤¿¤À¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£