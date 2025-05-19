»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡È»à¤Î¹©¾ì¡É¡Ä¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÏ«Æ¯¼Ô¤¬µ¾À·¤Ë¡¡´Ú¹ñÂç¼ê¿©ÉÊ´ë¶È¤ÇÁê¼¡¤°»àË´»ö¸Î
Áê¼¡¤°Ï«Æ¯¼Ô¤Î»àË´»ö¸Î¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê¿©ÉÊ´ë¶È¡ÖSPC¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÀ½¥Ñ¥ó¹©¾ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âºî¶ÈÃæ¤Î½¾¶È°÷¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤¹ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û´Ú¹ñ¤ÇÉÑÈ¯¤¹¤ë¡ÖÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¡×¡¢°ÂÁ´°Õ¼±¤Ï¡©
µþµ¦Æ»»Ï¶½¡Ê¥¥ç¥ó¥®¡¦¥·¥Õ¥ó¡Ë·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î19Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢»Ï¶½»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖSPC¥µ¥à¥ê¥×¡×¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢50Âå¤Î½÷À½¾¶È°÷A¤µ¤ó¤¬µ¡³£¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì»àË´¤·¤¿¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢A¤µ¤ó¤ÏÀ½¥Ñ¥óµ¡¤Î¥³¥ó¥Ù¥¢¥Ù¥ë¥È¤Ë½á³êÌý¤òÅÉ¤ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾åÈ¾¿È¤¬¥Ù¥ë¥ÈÉôÊ¬¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢Æ¬³¸¹ü¤ËÂ»½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Ï¸½ºß¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¤â¤È¤Ë»ö¸Î¤Î¾ÜºÙ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹©¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ù¥¢¥Ù¥ë¥ÈÁ´ÂÎ¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢°Û²»¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ëºî¶È°÷¤¬ÂÎ¤òµ¡³£¤Î±ü¿¼¤¯¤ËÆþ¤ì¤Æºî¶È¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¾Ú¸À¤âÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Ï«Æ¯°ÂÁ´µ¬Â§¤¬½ç¼é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò´Þ¤áÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÎ©·ï¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¸ÛÍÑÏ«Æ¯Éô¤â¡¢Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡¤ª¤è¤Ó½ÅÂçºÒ³²½èÈ³Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¹©¾ì¤Ï¡¢¸½ºß²ÔÆ¯¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢SPC¥µ¥à¥ê¥×¤Î¥¥à¡¦¥Ü¥à¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¼ÕºáÊ¸¤òÈ¯É½¡£¡ÖÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¸Î¿Í¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´°äÂ²¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸½ºß¡¢´Ø·¸Åö¶É¤ÎÄ´ºº¤ËÀ¿¼Â¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢É¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»ö¸ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤òÃæ»ß¤·¡¢¸½¾ì¤Ç°ì½ï¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤Î¿´ÍýÅª¥±¥¢¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢SPC¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ª¤±¤ë»àË´»ö¸Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ê¿Âô¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥Æ¥¯¡Ë¤Ë¤¢¤ë¹©¾ì¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷À½¾¶È°÷¤¬¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÍÑ¥½¡¼¥¹¤Îº®¹çµ¡¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¹©¾ì¤Ç¤Ï50Âå½÷À¤¬µ¡³£¤Ë¼ê¤ò¶´¤Þ¤ì¤Æ¹üÀÞ¤·¤¿¤ê¡¢20Âå¤Î³°Ãí¶È¼Ô¤Îºî¶È°÷¤¬¥³¥ó¥Ù¥¢¤ÎÍî²¼»ö¸Î¤ÇÆ¬Éô¤òÉé½ý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë2023Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¾ëÆî¡Ê¥½¥ó¥Ê¥à¡Ë»Ô¤Î·ÏÎó¹©¾ì¤Ç¤â¡¢50Âå¤Î½÷À½¾¶È°÷¤¬À¸ÃÏ¤ò¤³¤Í¤ëµ¡³£¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë