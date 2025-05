2025年5月16日から2026年夏まで開催されるカリフォルニア ディズニーランド・リゾート開園70周年を祝うイベント「ディズニーランド・リゾート70周年セレブレーション」

ジョナス・ブラザーズが歌唱するテーマソング「Celebrate Happy」を含むイベントの音楽を収録したデジタル・アルバム『Music from Disneyland Resort 70th Celebration』が配信されています☆

「ディズニーランド・リゾート70周年セレブレーション」デジタル・アルバム『Music from Disneyland Resort 70th Celebration』

収録曲:

Celebrate Happy performed by the Jonas BrothersMakes Me Wanna Move performed by FITZ, Fitz and the TantrumsRainbow Connection performed by Boyz II MenNobody Like You performed by Anthony Gargiula, Scott Hoying, Grayson Villanueva, Topher NgoI2I performed by Anthony Gargiula, Scott Hoying, Grayson Villanueva, Topher NgoSurface Pressure performed by Flor de ToloacheGreat Rainbow performed by Scott Hoying

発売・配信元:ユニバーサル ミュージック合同会社 パートナー・レーベルズ

1955年に最初のディズニー・テーマパークとして誕生した、アメリカ・カリフォルニア州アナハイムにある「リフォルニア ディズニーランド・リゾート」

カリフォルニア ディズニーランド・リゾート開園70周年を祝うイベントとして、2025年5月16日から2026年夏まで「ディズニーランド・リゾート70周年セレブレーション」が開催されています。

ジョナス・ブラザーズが歌唱する「ディズニーランド・リゾート70周年セレブレーション」のテーマソング「Celebrate Happy」を含むイベントの音楽を収録したデジタル・アルバム『Music from Disneyland Resort 70th Celebration』が配信開始となりました。

「ディズニーランド・リゾート70周年セレブレーション」のテーマソング「Celebrate Happy」は口笛のようなサウンドが印象的で、“Celebrate Happy”を体現化したような心躍る楽しいメロディとジョナス・ブラザーズのかっこいい歌声が見事にマッチした楽曲に仕上げられています。

「Celebrate Happy」に加えて、アルバムには5月16日よりスタートしている新ショー「ワールド・オブ・カラー・ハピネス!」の中で使用される、伝説的R&Bボーカル・グループ=ボーイズIIメンが歌う「Rainbow Connection」を収録。

さらに、ショーのために新たに書き下ろされ、フィッツ・アンド・ザ・タントラムズのフロントマンのフィッツが歌う新曲「Makes Me Wanna Move」も収録されています。

また、TikTokなどソーシャル・メディアで人気を集めるアーティスト=アンソニー・ガルジュラや人気アカペラ・グループ=ペンタトニックスのメンバーとして知られるスコット・ホーイングらが「Nobody Like U」や「I2I」などディズニーの名曲を歌唱。

アルバム配信前にジョナス・ブラザーズ、ボーイズIIメン、スコット・ホーイングなど、歌唱アーティストが集結した1つの動画がSNSにも投稿され、「リリースがとても楽しみ!」「大好きなアーティストがたくさん!」といったコメントが多数寄せられ、世界中のファンからも大きな注目を集めたアルバムが待望のリリースです!

音楽で「ディズニーランド・リゾート70周年セレブレーション」を感じることができる計7曲収録されたデジタル・アルバム。

「ディズニーランド・リゾート70周年セレブレーション」デジタル・アルバム『Music from Disneyland Resort 70th Celebration』の紹介でした☆

