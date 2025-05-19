¡ÖÌÌ±Æ¥¼¥í¡×¡Ø¥È¥ó¥¤¡Ù¤ÎÌ¾»ÒÌò¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡¢´°Á´¤Ë¡ÈÂç¿Í¤Î½÷Í¥¡É¤Ø¡Ä±ð¤ä¤«¥ª¡¼¥é¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ÚPHOTO¡Û
½÷Í¥¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢¡Ö»ÒÌò½Ð¿È¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÀ®½Ï¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡¢¡ÖÃ¦¡¦À¶½ãÇÉ¡×
¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤Ï5·î18Æü¡¢1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖBOBBI BROWN¡Ê¥Ü¥Ó¥¤ ¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡×¤Î»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£¿¶¤êÊÖ¤ê¤¶¤Þ¤Î¾Ð´é¤Ç¤Ï°¦¤é¤·¤µ¤ò¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥¯Ãæ¤Î°ì½Ö¤µ¤¨¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¤Î»£±Æ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ëÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ©¡¢ºÝÎ©¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤ß¤òÁý¤·¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
»ÒÌò»þÂå¤Î²ÄÎù¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤äÀÄ½Õ´ü¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö°î¤ì½Ð¤ë¿§µ¤¡×¡ÖËèÆü¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤Ïº£Ç¯¸ø³«Í½Äê¤ÎTVING¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ëX¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£2003Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ¥¤ì¤¿±éµ»ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ë¥¸¥á¡Á°ì»ÞÇß¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥È¥ó¥¤¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¡¢¡ØÂÀÍÛ¤òÊú¤¯·î¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»Ò¶¡»þÂå¤ò±é¤¸¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤ê¡Ù¤Ç»ÒÌò¤«¤éÃ¦Èé¤·¡¢Âç¿Í¤Î½÷Í¥¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2018Ç¯¤Ë¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤ò¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ°ì»þ´üµÙÍÜ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿JTBC¥É¥é¥Þ¡Ø¤Þ¤ºÇ®¤¯ÁÝ½ü¤»¤è¡Ù¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¡£