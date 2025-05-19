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@user6723710906920 2021/9/8 ¤ª²È¤ËÍè¤Æ2ÆüÌÜ¡¢¥±ー¥¸¤Î³°¤Î³Ú¤·¤µ¤È¥Á¥åー¥ë¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤ª¤ó¤¯¤ó¡£ #Ç#Ç¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤· #»ÒÇ¤Î¤¤¤ëÀ¸³è ♬ ¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¤À¤¤¤¸¤çー¤Ö - Shinsei kamattechan
@user6723710906920 Ä»¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤ë¤ê¤ª¤ó¤¯¤ó¡£ #Ç #Ç¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤· ♬ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê - ¤ê¤ª¤ó¤¯¤ó
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