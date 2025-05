ハンプトンズで過ごすバカンスを体験! ラルフ ローレンが表参道でポップアップ「Ralph Lauren The Hamptons Garden」を開催

ラルフ ローレンは、東京・表参道で5月13日から23日の期間、ポップアップ「Ralph Lauren The Hamptons Garden」を開催します。会場/Courtesy of Ralph Lauren会場は表参道交差点の角地にあるOMOTESANDO CROSSING PARK。このポップアップは、ニューヨーカーの避暑地として名高いハンプトンズで開催されたSpring2025ランウェイショー会場のフィーリングを再現していて、よりその雰囲気を味わえるよう、ファーマーズマーケットや、フラワーショップ、ハンプトンズにインスパイアされたフードやドリンク、体験型イベントを通し、東京に居ながらにして、ハンプトンズで過ごすバカンスを体験できる空間を提供するものになっています。

会場イメージ/Courtesy of Ralph Laurenラルフ・ローレンが「第二の故郷」と呼ぶハンプトンズは彼が最も大切にしている家族との思い出――潮風に吹かれながら、活気にあふれた農園、素敵な板壁のコテージ、砂丘を通り過ぎ、果てしなく広がる青い空や海を眺めながらオープンエアのドライブを楽しむ――その場所です。ファーマーズマーケット/Courtesy of Ralph Laurenフラワーショップ/Courtesy of Ralph Laurenまた、このポップアップでの売り上げは、全額を公益財団法人 日本対がん協会に寄付。ラルフ ローレンが2000年から継続して取り組んでいるがんの治療と予防に特化した「ピンク ポニー」イニシアティブの一部となります。【体験型イベント詳細】■Cooking Classラルフ・ ローレンの妻であるリッキー・ローレンがハンプトンズの地で家族にふるまっていた料理の数々を実際に体験できるアクティビティです。■Water Color Painting Classハンプトンズの穏やかで広大な景色を水彩画で描くアクティビティです。■Coastal Art Class貝殻やシーグラスを使い、フォトフレームやアクセサリー、オブジェを作成するアクティビティです。Ralph Lauren The Hamptons Garden期間: 2025年5月13日(火) 〜 23日(金)※5月15日(木)は終日クローズ会場: OMOTESANDO CROSSING PARK東京都港区南青山5丁目-1-1営業時間:11:00 〜 20:00※5月23日(金)は18:00まで入場料: 無料※ラルフ ローレン メンバーシッププログラムへの登録必須※体験型イベントへの参加は下記URLにて事前予約制https://liff.line.me/1612109304-9VAPVWeO/reserve※一部コンテンツは天候により予告なく中止となる場合がありますお問い合わせ:ラルフ ローレンTEL: 0120-3274-20