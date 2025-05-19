¡Ö³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Î¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¡É¤ÇÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÂ©»Ò¡£½éÇ¤µë23Ëü±ß¤Ç¡Ö·î5000±ß¤¯¤é¤¤¹Í¤¨Ãæ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±ÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ÀáÀÇ¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¤È¤Ï¡©
´ë¶È·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ê´ë¶È·¿DC¡Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬½¾¶È°÷¤Î¤¿¤á¤ËËè·î³Ý¶â¤òµò½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò½¾¶È°÷ËÜ¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£±¿ÍÑ¤·¤¿»ñ»º¤Ï60ºÐ°Ê¹ß¤Ë°ì»þ¶â¤È¤·¤Æ°ì³ç¤Ç¡¢Ç¯¶â¤È¤·¤Æ¿ôÇ¯´Ö¤ËÊ¬¤±¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤Î°ìÉô¤â¤·¤¯¤ÏÁ´Éô¤ò¤³¤Î·Á¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿·Â´¼Ò°÷¸þ¤±¤Ë¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ë¶È·¿DC¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ò¾å¾è¤»¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð²ñ¼Ò¤¬µò½Ð¤¹¤ë5000±ß¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢Ëè·î¤ÎµëÎÁ¤«¤é5000±ß¤òÄÉ²Ã¤Çµò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¾Íè¤â¤é¤¨¤ë¶â³Û¤òÁý¤ä¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤Îµò½ÐÊ¬¤Î¾å¸Â¤Ï²ñ¼Ò¤Î³Ý¤±¶â¤ÈÆ±³Û¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï´ë¶È¤Î³Ý¤±¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·î5Ëü5000±ß¤Þ¤Ç¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È·¿DC¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½êÆÀ¹µ½ü¤Ë¤è¤ëÀáÀÇ¸ú²Ì
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Çµò½Ð¤·¤¿¶â³Û¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êËèÇ¯¤Î½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÇ¯¼ý322Ëü±ß¡Ê·î¼ý23Ëü±ß¡Ü¥Üー¥Ê¥¹2¥ö·îÊ¬¡Ë¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¡¢·î¤Ë5000±ß¡ÊÇ¯´Ö6Ëü±ß¡Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¤Î³Ý¤±¶â6Ëü±ß¤ÎÁ´³Û¤¬½êÆÀ¹µ½ü¡Ê¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑÅù³Ý¶â¹µ½ü¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½êÆÀ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê²ÝÀÇ½êÆÀ¤ò¸º¤é¤»¡¢·ë²ÌÅª¤Ë½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ú¸º¤Ç¤¤ë½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤Î¶â³Û¤Ï¡¢½êÆÀ¹µ½ü³Û¡ßÀÇÎ¨Ê¬¤Ç·×»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï½êÆÀ¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÇÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ëÎß¿Ê²ÝÀÇ¤Ç¤¹¡£Ç¯¼ý322Ëü±ß¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½êÆÀÀÇÎ¨5¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½êÆÀÀÇ¤ò3000±ß¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç½»Ì±ÀÇ¤Ï½êÆÀ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º°ìÎ§10¡ó¤Ç¤¹¡£½»Ì±ÀÇ¤ÎÀáÀÇ³Û¤Ï6Ëü±ß¤Î10¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë6000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¡¢Ëè·î5000±ß¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢ËèÇ¯9000±ß¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
±¿ÍÑ±×¤ËÂÐ¤¹¤ëÀáÀÇ¸ú²Ì
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¤Î¤â¤¦1¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢±¿ÍÑ±×¤ËÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤Ë¤ÏÌó20¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤¿±¿ÍÑ±×¤Ë¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ëè·î5000±ß¤Îµò½Ð¤ò38Ç¯´ÖÂ³¤±¡¢Ç¯Íø3¡ó¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê»ñ»º¤ÏÌó424Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¸µËÜ¤Ï228Ëü±ß¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î196Ëü±ß¤Ï±¿ÍÑ±×¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï±¿ÍÑ±×¤Î20¡ó¡¢Ìó39Ëü±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤Î39Ëü±ß¤ÏÇ¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤äÃí°ÕÅÀ¤Ï¡©
ÀáÀÇ¸ú²Ì¤ä±¿ÍÑ±×Èó²ÝÀÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤âÂç¤¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢°ìÅÙµò½Ð¤·¤¿¤ª¶â¤Ï¸¶Â§60ºÐ¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾Íè¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³è¤ÎÊÑ²½¤ä¼ý»Ù¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ËÈ÷¤¨¤ë»ñ¶â¤È¤ÏÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Ç¤ÏÄê´üÍÂ¶â¡¢ÊÝ¸±¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤òÁª¤ó¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¸µËÜ³ä¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È±¿ÍÑ±×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤º¡¢±¿ÍÑ±×Èó²ÝÀÇ¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µò½Ð¤Ï¡¢ÀáÀÇ¸ú²Ì¤ä±¿ÍÑ±×Èó²ÝÀÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤ÄÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£·î5000±ß¤È¤¤¤¦¾¯³Û¤Ç¤â¡¢Ç¯´Ö9000±ß¤ÎÀáÀÇ¤È±¿ÍÑ±×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈó²ÝÀÇ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯Î¨3¡ó¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð±¿ÍÑ±×196Ëü±ß¤ò¹ç¤ï¤»¤¿424Ëü±ß¤Î»ñ»º¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó39Ëü±ß¤È¤Ê¤ëÀÇ¶â¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ï·¸å¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢60ºÐ¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ë¸µËÜ³ä¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ä¾ÍèÀß·×¤Ë¹ç¤Ã¤¿À©ÅÙ¤«¤É¤¦¤«¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÅµ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Åê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ ´ë¶È·¿DC¡Ê´ë¶È·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤Ã¤Æ¤Ê¤¢¤Ë¡©－À©ÅÙ¤Î³µÍ×－
¹ñÀÇÄ£ No.2260 ½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇÎ¨
¼¹É®¼Ô¡§ÉÍºêÍÚæÆ
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î