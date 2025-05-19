¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¶å½£¤Î¸µNZÂåÉ½¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬°úÂà
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎNTT¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¡ÊD2¡Ë¡¢¶å½£¡Ê¶å½£ÅÅÎÏ¡Ë¤Ï19Æü¡¢¸µ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÎSO¥È¥à¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡Ê36¡Ë¤È¡¢CTB¥µ¥à¡¦¥ô¥¡¥«¡Ê32¡Ë¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç3¥¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï2023Ç¯¡¢BLÅìµþ¤«¤é¶å½£¤Ë²ÃÆþ¡£2µ¨ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2¥È¥é¥¤¤È¥É¥í¥Ã¥×¥´¡¼¥ë¤ò1ËÜ·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢¶å½£ÅÅÎÏ¥¥å¡¼¥Ç¥ó¥ô¥©¥ë¥Æ¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤È²ÈÂ²¤Ï¤³¤³¶å½£¤òÂÎ¸³¤·¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È±Ê±ó¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤³¤³¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¶å½£¤Ï¥Ú¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥ï¥óFW¥³¡¼¥Á¤ÎÂàÃÄ¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£