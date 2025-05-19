¹á¹ÁÁ°¾ì¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£µ¡ó°Â¤Ç£³ÆüÂ³Íî¡¢¾å³¤Áí¹ç¤Ï£°¡¥£±¡ó²¼Íî
¡¡½µÌÀ¤±£±£¹ÆüÁ°¾ì¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£³ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£±£´¡¥£±£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£´£¹¡ó¡Ë°Â¤Î£²£³£²£³£°¡¥£¹£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£´£µ¡¥£¶£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£µ£´¡ó¡Ë°Â¤Î£¸£´£²£²¡¥£¶£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£³ÆüÂ³Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£±£°£µ£´²¯£¹£´£°£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£¶ÆüÁ°¾ì¤Ï£±£°£·£¶²¯£´£¸£³£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡³°Éô´Ä¶¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆ¹ñºÄ³Ê²¼¤²¤ä¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬½Å¤·¤À¡£³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¤Ï£±£¶ÆüÍ¼Êý¡¢¿®ÍÑ¸«ÄÌ¤·¤ò¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡×¤«¤é¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ¹ñºÄ³ÊÉÕ¤±¤òºÇ¾å°Ì¤Î¡Ö£Á£á£á¡×¤«¤é¡Ö£Á£á£±¡×¤Ë£±ÃÊ³¬°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¤Ï½Ì¾®¤Ë¸þ¤«¤¦Ãû¤·¤¬¸«¤¨¤º¡¢ÊÆºÄÌ³¤¬³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï£±£¸Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿··³»öºîÀï¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î·î¼¡Åý·×¤âÁí¤¸¤Æ¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿£´·î¤Î·ÐºÑÅý·×¤Ç¤Ï¡¢¾®ÇäÇä¾å¹â¤¬£µ¡¥£±¡óÁý¤È¡¢Í½ÁÛ¡Ê£µ¡¥£¸¡óÁý¡Ë°Ê¾å¤Ë£³·î¡Ê£µ¡¥£¹¡óÁý¡Ë¤«¤éÆß²½¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑÂÐºö¤Î´üÂÔ´¶¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢²¼ÃÍ¤òÃ¡¤¯¤è¤¦¤ÊÇä¤ê¤Ï¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ£Å¥³¥Þ¡¼¥¹ºÇÂç¼ê¤Î°¤Î¤ÇÃÇÃ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð£¹£¹£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£±¡ó°Â¡¢¸÷³ØÉôÉÊ£Ï£Å£Í¥á¡¼¥«¡¼¤Î½Ø±§¸÷³Ø²Êµ»¡Ê£²£³£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¸¡ó°Â¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¤Î²÷¼ê²Êµ»¡Ê£±£°£²£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¥Æ¥Ã¥¯ÌÃÊÁ¤Î²¼¤²¤¬¶Á¤¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó²Êµ»¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¡Ë»Ø¿ô¤Ï£±¡¥£°¡ó°Â¤ÈÂ¾¤Î¼çÍ×»Ø¿ô¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¿·¶½£Å£Ö¤¬°Â¤¤¡£±¶Íè½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó¡¢Þ¶¹¾Îí¥Û¥¦²Êµ»¡Ê£¹£¸£¶£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó¡¢¾®Ë²µ¥¼Ö¡Ê£¹£¸£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¡¢ÍýÁÛµ¥¼Ö¡Ê£²£°£±£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Éôºà¤äÁÈÎ©¤Ê¤É¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó´ØÏ¢¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£½Ø±§¤Î¤Û¤«¡¢¿ðÀ¼²Êµ»£È£Ä¡Ê£²£°£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£±¡ó°Â¡¢¹â°ÎÅÅ»Ò¡Ê£±£´£±£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó°Â¡¢µÖ¥¿¥¤²Êµ»¡Ê£±£´£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó°Â¡¢ÉÙÃÒ¹¯½¸ÃÄ¡Ê£²£°£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó°Â¡¢Èæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡§£²£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢°åÌô¥»¥¯¥¿¡¼¤ÏÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£»Í´Ä°åÌô£È£Ä½¸ÃÄ¡Ê£´£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£¶¡¥£´¡ó¹â¡¢çèÈþ±ÖÉÄ¡Ê£¶£¶£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£°¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¿À°ÒÌô¶È½¸ÃÄ¡Ê£²£¸£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó¹â¡¢¿®Ã£À¸ÊªÀ½Ìô¡Ê£±£¸£°£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¹â¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£°åÌôÉÊ¼ûÍ×Áý¤Î»×ÏÇ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ä¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¸ÄÊÌ³ôÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¹½À®ÌÃÊÁ¤Ë¿·µ¬ºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹Âç¼ê¤ÎÃæÄÌ²÷Äþ¡Ê£²£°£µ£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó¹â¡¢ÇòÊª²ÈÅÅÂç¼ê¤ÎÈþÅª½¸ÃÄ¡Ê£³£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²Á»Ø¿ô¤ò»»½Ð¤¹¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥·¥º¡Ê£È£Ó£É¡Ë¤Ï£±£¶Æü°ú¤±¸å¡¢»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ø¿ô¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÄê´ü¸«Ä¾¤·¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¡££¶·î£¹ÆüÉÕ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½ü³°ÌÃÊÁ¤¬¤Ê¤·¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï£¸£³¢ª£¸£µÌÃÊÁ¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â¾®Éý¤Ê¤¬¤é£³ÆüÂ³Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£°£¹¡ó°Â¤Î£³£³£¶£´¡¥£´£´¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢¤¬°Â¤¤¡£°åÌô¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÁÇºà¡¢¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï¹â¤¤¡£¸ø±×¡¢·³¼û»º¶È¡¢¾Ú·ô¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡³°Éô´Ä¶¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆ¹ñºÄ³Ê²¼¤²¤ä¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬½Å¤·¤À¡£³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¤Ï£±£¶ÆüÍ¼Êý¡¢¿®ÍÑ¸«ÄÌ¤·¤ò¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡×¤«¤é¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ¹ñºÄ³ÊÉÕ¤±¤òºÇ¾å°Ì¤Î¡Ö£Á£á£á¡×¤«¤é¡Ö£Á£á£±¡×¤Ë£±ÃÊ³¬°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¤Ï½Ì¾®¤Ë¸þ¤«¤¦Ãû¤·¤¬¸«¤¨¤º¡¢ÊÆºÄÌ³¤¬³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï£±£¸Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿··³»öºîÀï¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î·î¼¡Åý·×¤âÁí¤¸¤Æ¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿£´·î¤Î·ÐºÑÅý·×¤Ç¤Ï¡¢¾®ÇäÇä¾å¹â¤¬£µ¡¥£±¡óÁý¤È¡¢Í½ÁÛ¡Ê£µ¡¥£¸¡óÁý¡Ë°Ê¾å¤Ë£³·î¡Ê£µ¡¥£¹¡óÁý¡Ë¤«¤éÆß²½¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑÂÐºö¤Î´üÂÔ´¶¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢²¼ÃÍ¤òÃ¡¤¯¤è¤¦¤ÊÇä¤ê¤Ï¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ£Å¥³¥Þ¡¼¥¹ºÇÂç¼ê¤Î°¤Î¤ÇÃÇÃ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð£¹£¹£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£±¡ó°Â¡¢¸÷³ØÉôÉÊ£Ï£Å£Í¥á¡¼¥«¡¼¤Î½Ø±§¸÷³Ø²Êµ»¡Ê£²£³£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¸¡ó°Â¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¤Î²÷¼ê²Êµ»¡Ê£±£°£²£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¥Æ¥Ã¥¯ÌÃÊÁ¤Î²¼¤²¤¬¶Á¤¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó²Êµ»¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¡Ë»Ø¿ô¤Ï£±¡¥£°¡ó°Â¤ÈÂ¾¤Î¼çÍ×»Ø¿ô¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¿·¶½£Å£Ö¤¬°Â¤¤¡£±¶Íè½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó¡¢Þ¶¹¾Îí¥Û¥¦²Êµ»¡Ê£¹£¸£¶£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó¡¢¾®Ë²µ¥¼Ö¡Ê£¹£¸£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¡¢ÍýÁÛµ¥¼Ö¡Ê£²£°£±£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Éôºà¤äÁÈÎ©¤Ê¤É¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó´ØÏ¢¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£½Ø±§¤Î¤Û¤«¡¢¿ðÀ¼²Êµ»£È£Ä¡Ê£²£°£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£±¡ó°Â¡¢¹â°ÎÅÅ»Ò¡Ê£±£´£±£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó°Â¡¢µÖ¥¿¥¤²Êµ»¡Ê£±£´£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó°Â¡¢ÉÙÃÒ¹¯½¸ÃÄ¡Ê£²£°£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó°Â¡¢Èæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡§£²£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢°åÌô¥»¥¯¥¿¡¼¤ÏÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£»Í´Ä°åÌô£È£Ä½¸ÃÄ¡Ê£´£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£¶¡¥£´¡ó¹â¡¢çèÈþ±ÖÉÄ¡Ê£¶£¶£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£°¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¿À°ÒÌô¶È½¸ÃÄ¡Ê£²£¸£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó¹â¡¢¿®Ã£À¸ÊªÀ½Ìô¡Ê£±£¸£°£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¹â¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£°åÌôÉÊ¼ûÍ×Áý¤Î»×ÏÇ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ä¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¸ÄÊÌ³ôÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¹½À®ÌÃÊÁ¤Ë¿·µ¬ºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹Âç¼ê¤ÎÃæÄÌ²÷Äþ¡Ê£²£°£µ£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó¹â¡¢ÇòÊª²ÈÅÅÂç¼ê¤ÎÈþÅª½¸ÃÄ¡Ê£³£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²Á»Ø¿ô¤ò»»½Ð¤¹¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥·¥º¡Ê£È£Ó£É¡Ë¤Ï£±£¶Æü°ú¤±¸å¡¢»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ø¿ô¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÄê´ü¸«Ä¾¤·¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¡££¶·î£¹ÆüÉÕ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½ü³°ÌÃÊÁ¤¬¤Ê¤·¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï£¸£³¢ª£¸£µÌÃÊÁ¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â¾®Éý¤Ê¤¬¤é£³ÆüÂ³Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£°£¹¡ó°Â¤Î£³£³£¶£´¡¥£´£´¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢¤¬°Â¤¤¡£°åÌô¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÁÇºà¡¢¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï¹â¤¤¡£¸ø±×¡¢·³¼û»º¶È¡¢¾Ú·ô¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë