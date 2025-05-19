¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥à¥«¤Ä¤¯¡ª¡×¤È·ã¥®¥ì¡ª¡©¥¦¥¶Íí¤ß¤ËÉ¿ÊÑ¤·¤¿²¬ÉôÎÛ¤Ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×
¡¡¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤ÎÈ¿±þ¤«¡£¸µAKB48¤Î²¬ÉôÎÛ¤¬5·î16Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡Ø¤È¤¤á¤¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¡¢À¼¤ò¹Ó¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¥¦¥¶Íí¤ß¤Ë²¬ÉôÎÛ¤¬·ãÅÜ
¡¡ÅöÈÖÁÈ¤Ï²¬Éô¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÅÄÃæ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ä¥ß¥Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄ©¤àÆâÍÆ¡£4¥«·î´Ö¤ÇºÇ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤À¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤´Ë«Èþ¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¥í¥±¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥Á¡¼¥à¤Î½ÐÈÖ¡£ÈÖÁÈ»ØÄêÂè1¡¢Âè2¥ì¡¼¥¹¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥Á¡¼¥à¤ÏÅªÃæ¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²òÀâ¤ÎLLR¡¦Ê¡ÅÄ·Ã¸ç¤ÎÍ½ÁÛ¤â¥º¥Ð¥êÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¼¤¹¤´¤¤¡£¤ß¤ó¤ÊÅö¤¿¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤¢¤«¤Í¤Á¤ã¤ó¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Ù¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦ºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇËüºÐ»°¾§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢²¬Éô¤Ï¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¸å¤Ë¡Ö¤¢¤«¤Í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦Âí»³¤¢¤«¤Í¤â¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÎä¤¿¤¯Åú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¤¢¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÈ¯¸À¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀú¤ë¤È¡¢²¬Éô¤Ï¡Ö¥¦¥¶¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¯¶¸¡£¡Ö¥Û¥ó¥È¡¢¥¦¥¶¤¤¡ª¡×¡ÖÄ¶¥à¥«¤Ä¤¯¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥à¥«¤Ä¤¯¡ª¡×¤È¾ö¤ß³Ý¤±¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ò¡Ö¤¤¤ä¡¢¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤È¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢²¬Éô¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤±¤É¤µ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï3¼þÌÜ¤Ç¤·¤ç¡©»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤À2¼þÌÜ¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤â½ÐÈÖ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡Ä¡¢¤Ï¤¤¡Ä¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤È½Ì¤³¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ì¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿w¡×¡Ö¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¥¥ì´é¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿BOATRACE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë