àÄ¶¿Íá¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¡¡ÇËÃ¾¤·¤¿ÊÆÂç¼ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Õ¡¼¥¿¡¼¥º¡×ºÆÀ¸¤ËÌ¾¾è¤ê
¡¡¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç£×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¤ÎàÄ¶¿Íá¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¡Ê£·£±¡Ë¤¬¡¢ÊÆÂç¼ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Õ¡¼¥¿¡¼¥º¡×¤ÎºÆÀ¸¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¡¼¥¿¡¼¥º¡×¤Ï¡¢½÷À¥¦¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Çò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Î³°¿©ÉÔ¶·¤Î¤¢¤ª¤ê¤Ç£³·î¤ËÏ¢Ë®ÇË»ºË¡Âè£±£±¾ò¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Í£Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¤Î¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Õ¡¼¥¿¡¼¥º¤ÎÇã¼ý¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Û¡¼¥¬¥ó¤ÏÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆºòÇ¯¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ó¡¼¥ë¡×¤òÈ¯Çä¡£º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¤Î¥Ó¡¼¥ë»ö¶È¤È£×£×£Å¤ÏÊ£¿ôÇ¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£º£²ó¤â¥Û¡¼¥¬¥ó¤ÈÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡Öà¼«Í³¡¢µ¤¹ü¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Öá¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë´ûÂ¸¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇã¼ý¤·¡¢ºÆ¤Ó´ØÏ¢À¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¡¼¥¿¡¼¥º¤ÎÃÎÅªºâ»º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê£Ô£Í£Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¡£
¡¡¥Õ¡¼¥¿¡¼¥º¤È¤Î·ÀÌó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥Û¡¼¥¬¥óÂ¦¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±À½ÉÊ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤Ç¥Õ¡¼¥¿¡¼¥º¤òºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡
¡¡¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ï¤«¤Í¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ»ö¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï£×£Ã£×»þÂå¤ÎÌÁÍ§¤Ç£×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥·¥ç¥Õ»á¤È¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏÂç¼ê³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÇã¼ý¤ò²èºö¡£º£Ç¯£±·î¤Ë£×£×£Å¤Î¥í¥¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£·£±ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âàÄ¶¿Íá¤Ï°Õµ¤À¹¤ó¤À¡£