Êú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡©¡Ö¥¯¥é¥¹¤ÎÂç·ù¤¤¤Ê½÷»Ò¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×Âè42ÏÃ1¤¬¾¯Ç¯¥¨ー¥¹plus¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡ÚÂè42ÏÃ1¡Û 5·î19Æü ¸ø³«
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¹â¹»À¸¤ÎËÌ¾òºÍ¿Í¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡KADOKAWA¤Ï5·î19Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥¯¥é¥¹¤ÎÂç·ù¤¤¤Ê½÷»Ò¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×Âè42ÏÃ1¤ò¾¯Ç¯¥¨ー¥¹plus¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âè42ÏÃ1¤Ç¤Ï¡¢Á°ÏÃ¤Ç¼ë²»¤ËÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÍ¿Í¡£ÎÞ¤ÎÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤º¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ëÈà¤Ï¡¢¼ë²»¤Ë¤¢¤ë¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª5·î19Æü¸½ºß¡¢¾¯Ç¯¥¨ー¥¹plus¤Ç¤ÏÂè41ÏÃ2¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè42ÏÃ1¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¸ø³«¡Û
Âè41ÏÃ2¤Î¥Úー¥¸¡Ú¥¯¥é¥¹¤ÎÂç·ù¤¤¤Ê½÷»Ò¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Û
¹â¹»À¸¤ÎËÌ¾òºÍ¿Í¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤â³Ø¹»°ì¶ì¼ê¤Ê¡¢Å·Å¨¤Î¤è¤¦¤Ê½÷»Ò¡¦ºù¿¹¼ë²»¤È¤Ç¤¢¤ë――¡£
ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤Ê¤ì¤Ê¤¤Æó¿Í¤¬Á÷¤ë¶»¥¥å¥ó¿·º§À¸³è¡¢¥¹¥¿ー¥È¡ª
(C)KADOKAWA CORPORATION