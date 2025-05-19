SR½ÂÃ«¡¢¥æー¥¹½Ð¿È¤ÎÂç¿¹¹¯±Í¤ÈÍèµ¨¤âU22Áª¼êÏÈ¤Ç·ÀÌó¡Ä¥ª¥Õ¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô
¡¡5·î19Æü¡¢¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤Ï¥æー¥¹½Ð¿È¤ÎÂç¿¹¹¯±Í¤Èº£¥·ー¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤2025－26¥·ー¥º¥ó¤âU22ÏÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß19ºÐ¤ÇÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÂç¿¹¤Ï¡¢194¥»¥ó¥Á86¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¡£ÅÔÆâ¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ëËãÉÛÃæ³Ø¹»¡¢ËãÉÛ¹â¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤éSR½ÂÃ«¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é¥æー¥¹°éÀ®ÆÃÊÌÏÈ¤ª¤è¤ÓÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤â·Ð¸³¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï³¤³°¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ç²á¤´¤·¤¿´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê°éÀ®¤ò»ëÌî¤Ë¡×¡¢¹ñÆâ¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖU22ÏÈÁª¼êÀ©ÅÙ¡×¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ö±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ëー¥ー¥¤¥äー¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤Ï5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£4·î23Æü¤Î·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥ºÀï¤Ç¤Ï¥×¥í½é¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢B¥êー¥°¤ÈNBL¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ëÁª¼ê¤ËÁª½Ð¡£5·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤ÆNBL¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖNBL 1 WEST¥êー¥°¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ïー¥¦¥£¥Ã¥¯¡¦¥»¥Í¥¿ー¥º¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤ÆNBL 1 WEST¤Î°éÀ®¥êー¥°¤Ç¤¢¤ë¡ÖWABL¡Ê¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¦¥êー¥°¡ËChampionship Men¡×¤ä¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âU20Áª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖWABL U20¥êー¥°¡×¤Ë¤â»²²ÃÍ½Äê¡£NBL¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ñー¥¹¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¤ÎÎý½¬»ÜÀß¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»²²Ã¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢Âç¿¹¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªÂç¿¹¹¯±Í¤Ç¤¹¡£2025－26¥·ー¥º¥ó¤â¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤Ç¥×¥ìー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¥³ー¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿1Ç¯¤Ç¡¢¥×¥ìー¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹×¸¥¤Ç¤¤º¡¢ÆÃ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¹Ô¤¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡¡2025－26¥·ー¥º¥ó¤â¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤ÈÂç¿¹¹¯±Í¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×