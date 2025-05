東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルでは、宿泊ゲスト限定のテイクアウトメニューを提供。

「ディズニーホテルスマートオーダー」を利用して、客室でゆったりと本格的なディナーを楽しめます。

今回は、提供されるメニューと利用方法を詳しく紹介します☆

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「テイクアウトメニュー」

販売開始日:2025年5月15日

販売店舗

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル

ファンタジースプリングス・レストラン

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルに、宿泊ゲスト限定で、客室で楽しめる特別なテイクアウトメニューが登場!

ホテル内レストラン「ファンタジースプリングス・レストラン」の味を、ゆったりとしたお部屋で楽しめます。

18:00〜22:00の時間帯に利用でき、事前にスマートフォンから注文可能です。

アペタイザーセット

価格:2,500円

多彩な前菜を詰め合わせたセット。

・ドライフルーツとナッツのテリーヌ:甘味と香ばしさが調和した一品。

・スモークサーモンとポテトのサラダ:スモークサーモンの風味とポテトの食感が楽しめます。

・コールドミート:厳選された冷製肉の盛り合わせ。

・シュリンプのガーリックマリネ:海老の旨味とガーリックの香りが食欲をそそります。

・パテ・ド・カンパーニュ:田舎風のパテで、素材の味を堪能できます。

ディナーセット

価格:12,000円

2名様におすすめのボリューム満点なセットも用意。

・アペタイザーセット:上記の前菜5品が2セット。

・ガーデンサラダ:新鮮な野菜を使用した彩り豊かなサラダ。

・ポルチーニ茸のクリームパスタ:芳醇な香りのポルチーニ茸を使った濃厚なクリームパスタ。

・牛肉の舞浜地ビール煮込み:舞浜の地ビールでじっくり煮込んだ柔らかな牛肉料理。

・ブレッド:食事に合うパンの盛り合わせ。

・チョコレートムース:濃厚なチョコレートの味わいを楽しめるデザート。

ファミリーセット

価格:18,000円

4名様におすすめの豪華なセットです。

・アペタイザーセット:上記の前菜5品が2セット。

・ガーデンサラダ:新鮮な野菜を使用した彩り豊かなサラダ。

・フライの盛り合わせ:フライドチキン、フライドポテト、ナゲットの盛り合わせ。

・シーフードパエリア(国産米):海の幸をふんだんに使った本格的なパエリア。

・ハンバーグ デミグラスソース:ジューシーなハンバーグにコクのあるデミグラスソースを添えて。

・ブレッド:食事に合うパンの盛り合わせ。

・フルーツタルト:季節のフルーツを使用した華やかなタルト。

※2025年11月1日以降、一部メニュー内容が変更となる予定です。詳細は公式サイトをご確認ください。

利用方法

1. 客室のテレビ画面に表示される二次元コードをスマートフォンで読み取り、「ディズニーホテルスマートオーダー」にアクセスします。

2. メニューを選択し、受取時間を指定して注文します。

3. 受取時間になったら、ファンタジースプリングス・レストランで商品を受け取ります。

4. 支払いはお部屋付けとなり、チェックアウト時に精算します。

※ご注文は東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル宿泊ゲスト限定です。

※客室への配達サービスはありません。受取場所での受け取りとなります。

※キャンセルは「注文キャンセル」ボタンが表示されている場合に限り可能です。表示がない場合は客室電話でご相談ください。

※食物アレルギーには対応していません。

※数量限定販売のため、売り切れの場合があります。

※宿泊前の事前予約は受け付けていません。

客室でゆったりと楽しめる特別なディナーを体験できる、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「テイクアウトメニュー」の紹介でした。

