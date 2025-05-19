¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡Û¤¬Ä¶»È¤¨¤ë¡ª¡Ö¤èー¤¯¿¤Ó¤ë¡×¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È´¶³Ð¤ÇÀü¤±¤ë¡×¤À¤Ã¤Æ♡
¥Ç¥Ë¥à¥È¥ì¥ó¥É¤¬»ß¤Þ¤Ê¤¤º£¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ç¥Ë¥àÆÃÍ¤Î¹Å¤µ¤ä¥´¥ï¥´¥ï´¶¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÇÈ¯¸«¡ª ¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È´¶³Ð¤Ç¤Ï¤±¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤1ËÜ¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡ª
Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È²÷Å¬¤µ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë³Ú¤Á¤ó¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥É¥í¥¹¥È¥Ð¥ì¥ëP¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ç¥Ë¥à¸«¤¨¤¹¤ëÁÇºà¤Ç¿½ÌÀ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤³¤Á¤é¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡£¹ø¤«¤éÂÀ¤â¤â¤Ë¤«¤±¤Æ¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Â¸µ¤Ë¤«¤±¤Æ¤¹¤Ü¤Þ¤ë¥Ð¥ì¥ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬º£¤Ã¤Ý¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥´¥à ¡õ É³¤Î¥É¥í¥¹¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤¤å¤Ã¤È¹Ê¤Ã¤ÆÄ´À°¤âOK¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î@marino12131¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤èー¤¯¿¤Ó¤ë¡×¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È´¶³Ð¤Ç¤Ï¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°ìÅÙÀü¤¤¤¿¤é¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤¿´ÃÏ¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡ª
¤³¤Ê¤ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥³ー¥Ç¤¬´°À®
¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤Ê¤é¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ò¥¤¥ó¤·¤Æ¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥É¥í¥¹¥È¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¥Ð¥ì¥ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ä¤Ä¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@marino12131ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M