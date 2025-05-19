½÷À´Ø·¸¤ò¥«¥Í¤Ç¸ý»ß¤á¡©´Ú¹ñÂåÉ½¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¡È¼ºË¾¡É¤ÎÀ¼¡Ä¡ÖÀ¿¼Â¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ËÂçÂÇ·â
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Î¡È¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤¬´°Á´¤ËÊø²õ¤·¤¿¡×¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÊóÆ»¤¬´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¡¢¡ÈÀÉÂ¡É¤«¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç½÷À¤È¹Ô°Ù¢ª´¶À÷¢ª½Ð¾ìÄä»ß
¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Î»Ò¤É¤â¤òÇ¥¿±¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ë¶âÁ¬¤òÍ×µá¤·¤¿20Âå½÷À¤È40ÂåÃËÀ¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢5·î17Æü¤ËË¡Äî¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
20Âå½÷À¤Ë¤Ï¶²³åÍÆµ¿¡¢40ÂåÃËÀ¤Ë¤Ï¶²³åÌ¤¿ëÍÆµ¿¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢Íâ18Æü¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
20Âå½÷À¤ÏºòÇ¯6·î¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ò¤É¤â¤òÇ¥¿±¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÂÛ»ù¤Î¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤òÁ÷¤êÉÕ¤±¡¢¾ðÊó¤òË½Ïª¤·¤Ê¤¤Âå²Á¤È¤·¤Æ¡¢Ìó3²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó3119Ëü±ß¡Ë¤ò¶²³å¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢20Âå½÷À¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë40ÂåÃËÀ¤â¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤«¤é7000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó727Ëü±ß¡Ë¤ò¶²³å¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¶²³å¤Ë²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥óÂ¦¤¬·Ù»¡¤Ë¹ðÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ö·ï¤¬¸ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ËÂçÂÇ·â
¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥óÁª¼ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤ÊÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤Ï¡¢20Âå½÷À¤¬¶²³å»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬µ¶Â¤¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤Àº£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ë¼ºË¾¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬20Âå½÷À¤È¼ÂºÝ¤ËÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤Á¡¢¸ý»ß¤áÎÁ¤È¤·¤Æ3²¯¥¦¥©¥ó¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¤«¤é¤À¡£
´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥óÂ¦¤¬20Âå½÷À¤Ë¡ÖÈëÌ©¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç³Ð½ñ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢20Âå½÷ÀÂ¦¤¬³Ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¼é¤é¤º¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Î»äÀ¸³è¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ø³«¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤À¡£º£²ó¤Î·ï¤¬¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ä¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿¡ÖÀ¿¼Â¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤¿»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¡È¥¯¥ê¡¼¥ó¡É¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò±Û¤¨¤ÆÂç½°Åª¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£Èà¤¬¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎCM½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤â¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¹¥°õ¾Ý¤ò¿Í¡¹¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬½÷À´Ø·¸¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Í½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢20Âå½÷À¤¬¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ò¶¼Ç÷¤·¡¢¶âÁ¬¤òÍ×µá¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤ÊÈÈºá¹Ô°Ù¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï¤½¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬20Âå½÷À¤È¡È¿¼¤¤´Ø·¸¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤â¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬ºÇ½é¤«¤é20Âå½÷À¤òË¡Åª¤ËÂÐ±þ¤»¤º¡¢¡È¶âÁ¬¤Ç¸ý»ß¤á¡É¤ò»î¤ß¤¿¹Ô°Ù¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ø¤ÎÂÇ·â¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¤½¤Î½÷À¤ÈÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ÏÆ²¡¹¤È¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼3²¯¥¦¥©¥ó¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡×¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤À¡×¤È¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤â¿Í´Ö¤À¡£°ÛÀ¤È¤Î¸òºÝ¤â¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ò¶¼Ç÷¤·¡¢ÈÈºá¤òÈÈ¤·¤¿²Ã³²¼Ô¤¬°¿Í¤À¡×¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï´ûº§¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¼Ò²ñÅª¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯7·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¹¾¸¶Æ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹183cm¡£Âç´ÚÌ±¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Âç´ÚÌ±¹ñÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£¾®³Ø¹»¤ÈÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë½êÂ°¤»¤º¡¢´Ú¹ñÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÉã¥½¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó»á¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£2010Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¡¦¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç2Ç¯Ï¢Â³Æó·å¥´¡¼¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ø¤È°ÜÀÒ¡£2021-2022¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢2023-2024¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£°¦¾Î¤Ï¡ÖSonny¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë¡×¡£