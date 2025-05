ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年5月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します!

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

投入時期:2025年5月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年5月も、セガプライズからおしゃれでかわいい「スヌーピー」グッズが続々登場!

ぬいぐるみやマスコット、ポーチなど全4種類がラインナップされます。

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ もこふわ

投入時期:2025年5月16日より順次

サイズ:全長約11×11×15cm

種類:全3種(ウッドストック、オラフ、スヌーピー)

ふわふわで触り心地抜群な生地を使用したぬいぐるみ。

生地の手触りに合う優しい色味もポイントです☆

SNOOPY(TM) フェイスプチポーチ

投入時期:2025年5月23日より順次

サイズ:全長約8×1×6cm

種類:全4種(にっこり、ニヤリ、正面、ウッドストック)

色々な表情がかわいい小さめサイズのポーチ。

お菓子やリップなど、小さなものの迷子対策にぴったりです☆

SNOOPY(TM) マスコット すやすやどり〜む

投入時期:2025年5月29日より順次

サイズ:全長約6×11×7cm

種類:全4種(アンディ、マーブルス、スヌーピー、オラフ)

オリジナルシリーズの“すやすやどり〜む”に「スヌーピー」たちのデザインが初登場!

寝ている姿が愛らしいマスコットです。

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ 〜レインコート〜

投入時期:2025年5月29日より順次

サイズ:全長約11×11×15cm

種類:全3種(スヌーピー、ウッドストック、チャーリー・ブラウン)

「スヌーピー」「チャーリー・ブラウン」「ウッドストック」がレインコートを着たデザインのぬいぐるみ。

レインコートのフードは脱がせられます。

「スヌーピー」たちの愛らしさいっぱいのぬいぐるみやマスコットなど全4種がラインナップ。

2025年5月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆

