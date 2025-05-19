Âè5À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×½é¡ªTWS¡¢´Ú¹ñ²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¡Ä7·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â
TWS¤¬3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTRY WITH US¡Ù¤Î¸ø¼°³èÆ°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ÛÎã¡ÛTWS¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ËÆüËÜ»ï¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÅÐ¾ì
TWS¤Ï5·î18Æü¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¡ÊSBS¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸åÂ³¶Ê¡ØLucky to be loved¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢42¡ÊTWS¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤È¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤ª¸ß¤¤¤Î¤½¤Ð¤Ç°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
TWS¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÀ¶ÎÃ´¶¡×¤È¤¤¤¦K-POP¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÉ½¸½¤òÁ´ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÀ¶ÎÃÀûÉ÷¡É¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¡£
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTRY WITH US¡Ù¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ºîÉÊ¤Ç¡¢TWS¤Ï¡ÈÀÄ½Õ»þÂå¤Î¤¤é¤á¤¯´¶¾ð¡É¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹ÆÈ¼«¥¸¥ã¥ó¥ë¡ÖBoyhood Pop¡×¤Î¿§¤ò°ìÁØ¿¼¤¯Å¸³«¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCountdown¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î·ò¹¯Åª¤Ê¾ðÇ®¤ò¡¢¿¿Ùõ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎºÝ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥Õ¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¼«Í³¤Ë¶î¤±²ó¤ë´¶¾ð¤òÀµÄ¾¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã±¤Ë¡ÈÀ¶ÎÃ¥³¥ó¥»¥×¥È¡É¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¿¿·õ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢TWS¤Ï¡ÈÀÄ½Õ¤Î¾ÝÄ§¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
TWS¤ÎÆÈ¼«¤ÎÀÄ½Õ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤ÏÇúÈ¯Åª¤ÊÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ø Countdown¡ª¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢6´§¤òÃ£À®¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯3¥«·î¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿À®²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢5À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î²÷µó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢TWS¤Ï¡ØTRY WITH US¡Ù¤Ç4ºîÏ¢Â³¡È¥Ï¡¼¥Õ¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤«¤é¤ÏÎß·×½Ð²Ù10ËüËç°Ê¾å¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥ÉÇ§Äê¡×¤â¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡õÂç·¿¥Õ¥§¥¹½Ð±é¡Ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÌö¤Ø
¡ØTRY WITH US¡Ù¤Î³èÆ°¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿TWS¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£7·î2Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¸½ÃÏ³èÆ°¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±Ì¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢¡Øplot twist -Japanese ver.-¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥¹¤Ë²ÖÂ«¤ò¡£¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØBLOOM (feat. Ayumu Imazu)¡Ù¤Î·×3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TWS¤Ï6·î20¡Á22Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2025 TWS TOUR ¡Æ24/7¡§WITH¡§US¡Ç IN SEOUL¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¸å¡¢7·î¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤Î6ÅÔ»Ô¤Ç·×13¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£9·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë