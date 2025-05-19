ÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Í®¹á¸÷¡¢ÃËÌòÂ´¶È¢ª¡Èµ´¡É¤Ë¤Ê¤êÂçºåÅÐ¾ì¡¡·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¹Èµ´Êª¸ì¡Ù³«Ëë
¡¡·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤Î45¼þÇ¯¶½¹Ô¡¦½é²Æ¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡¢¤¤¤Î¤¦¤¨²ÎÉñ´ì¡Úëý¡ÛRetrospective¡Ø¹Èµ´Êª¸ì¡Ù¤¬¡¢13Æü¤ËÂçºå¡¦Sky¥·¥¢¥¿¡¼MBS¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Í®¹á¸÷¤¬¿·¶ÃÏ¡¡·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡Ø¹Èµ´Êª¸ì¡Ù¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¿·´¶Àþ¤ÎµÇ°¥¤¥ä¡¼¤ò¾þ¤ëºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¡Èµ´¡É¤È¡È¿Í¡É¤ò½ä¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¤ª²ÀÈ¸¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£ºî¡¦ÀÄÌÚ¹ë»á¡¢±é½Ð¡¦¤¤¤Î¤¦¤¨¤Ò¤Ç¤Î¤ê»á¡£¿Í¤È¿Í¤Ê¤é¤¶¤ë¼Ô¤¬À¸¤¤ëÀ¤³¦¤Ç·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë½Å¸ü¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢¿·´¶Àþ¤é¤·¤¤²Î¤Ã¤Æ¡¦ÍÙ¤Ã¤Æ¡¦´Ñ¤Æ³Ú¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¸µ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦Í®¹á¸÷¤¬¼ç±é¤·¡¢±é·à¤È¤·¤Æ¤ÏÂàÃÄ¸å½é¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢ÃËÌò¤Î°á¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤Æ¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤à¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Áá²µ½÷Í§µ®¡¢´îÌðÉðË¡¢°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡¢Èõ¸ýÆüÆà¡¢ÀéÍÕÅ¯Ìé¡¢ÎëÌÚ³È¼ù¤¬½¸¤¤¡¢°Àº¬¤Þ¤³¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ¿¶ÑÇ¯Îð50Âå¤Î·àÃÄ°÷¤¬·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Âçºå¤Ç6·î1Æü¤Þ¤Ç¾å±é¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¸ø±é¤¬¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼H¡×¤Ç6·î24Æü¡Á7·î17Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¡¢7·î8Æü¤ÏÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¡õÂæÏÑ¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡ÊÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë¤¬¤¸¤·¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Í®¹á¸÷¡¡¥³¥á¥ó¥È
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÃËÌò¤òÂ´¶È¤·¡¢Ì¼¤È¤·¤ÆºÊ¤È¤·¤ÆÊì¤È¤·¤Æ°ì¿Í¤Î½÷¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æµ´¤È¤·¤Æ¤âÀ¸¤¤ëÍ®¹á¸÷¤ÎÉñÂæ»Ñ¤ò¡¢¤·¤«¤È¤ª¿´¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ç®±é¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£µ´¤È¤Ï¡¢¿Í¤È¤Ï¡Ä¡£ÌÂ¤¤¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢Àï¤¤¤¢¤ê¡Ä¡£À¤¤ÎÃæ¤È¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤Ï¡¢·ì±ï¤È¤Ï¡¢å«¤È¤Ï¡Ä¡£¤³¤Î¤ª²ÀÈ¸¤Ï¡¢»ä¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÀÚ¤Ê¤¯¿´¤Ë»É¤µ¤ë°¦¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤êÈ¢¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Èºî¤ê¾å¤²¤ÆÍè¤¿Á´¤Æ¤Î¾ìÌÌ¤â¡¢¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¤É¤¦¤¾³§¤µ¤Þ¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤!!
¢£¤â¤Î¤¬¤¿¤ê
¤³¤ì¤Ï¡¢±ó¤¤ÀÎ¡¢ÅÔ¤ËÅ·»Ò¤¬¤ª¤ï¤·º¢¤Î¤ªÏÃ¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤Ë¡¢µ´¤È»×¤·¤¼Ô¤ËºÊ»Ò¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤¿ÃË¡£10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¼ê¤¬¤«¤ê¤òÆÀ¤¿ÃË¤Ï¡¢º£¤âÁÛ¤¤Êé¤¦ºÊ¡¢¤½¤·¤ÆÌ¼¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤µ¤ó¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢½¾¿Ã¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ëµ´¤ÎÀ³²È¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤À¤¬¡¢10Ç¯Á°¤ÎÊÌÎ¥¤Ë¤Ï°¥¤·¤°ø²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Í®¹á¸÷¤¬¿·¶ÃÏ¡¡·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡Ø¹Èµ´Êª¸ì¡Ù¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¿·´¶Àþ¤ÎµÇ°¥¤¥ä¡¼¤ò¾þ¤ëºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¡Èµ´¡É¤È¡È¿Í¡É¤ò½ä¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¤ª²ÀÈ¸¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£ºî¡¦ÀÄÌÚ¹ë»á¡¢±é½Ð¡¦¤¤¤Î¤¦¤¨¤Ò¤Ç¤Î¤ê»á¡£¿Í¤È¿Í¤Ê¤é¤¶¤ë¼Ô¤¬À¸¤¤ëÀ¤³¦¤Ç·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë½Å¸ü¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢¿·´¶Àþ¤é¤·¤¤²Î¤Ã¤Æ¡¦ÍÙ¤Ã¤Æ¡¦´Ñ¤Æ³Ú¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡Âçºå¤Ç6·î1Æü¤Þ¤Ç¾å±é¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¸ø±é¤¬¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼H¡×¤Ç6·î24Æü¡Á7·î17Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¡¢7·î8Æü¤ÏÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¡õÂæÏÑ¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡ÊÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë¤¬¤¸¤·¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Í®¹á¸÷¡¡¥³¥á¥ó¥È
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÃËÌò¤òÂ´¶È¤·¡¢Ì¼¤È¤·¤ÆºÊ¤È¤·¤ÆÊì¤È¤·¤Æ°ì¿Í¤Î½÷¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æµ´¤È¤·¤Æ¤âÀ¸¤¤ëÍ®¹á¸÷¤ÎÉñÂæ»Ñ¤ò¡¢¤·¤«¤È¤ª¿´¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ç®±é¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£µ´¤È¤Ï¡¢¿Í¤È¤Ï¡Ä¡£ÌÂ¤¤¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢Àï¤¤¤¢¤ê¡Ä¡£À¤¤ÎÃæ¤È¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤Ï¡¢·ì±ï¤È¤Ï¡¢å«¤È¤Ï¡Ä¡£¤³¤Î¤ª²ÀÈ¸¤Ï¡¢»ä¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÀÚ¤Ê¤¯¿´¤Ë»É¤µ¤ë°¦¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤êÈ¢¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Èºî¤ê¾å¤²¤ÆÍè¤¿Á´¤Æ¤Î¾ìÌÌ¤â¡¢¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¤É¤¦¤¾³§¤µ¤Þ¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤!!
¢£¤â¤Î¤¬¤¿¤ê
¤³¤ì¤Ï¡¢±ó¤¤ÀÎ¡¢ÅÔ¤ËÅ·»Ò¤¬¤ª¤ï¤·º¢¤Î¤ªÏÃ¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤Ë¡¢µ´¤È»×¤·¤¼Ô¤ËºÊ»Ò¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤¿ÃË¡£10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¼ê¤¬¤«¤ê¤òÆÀ¤¿ÃË¤Ï¡¢º£¤âÁÛ¤¤Êé¤¦ºÊ¡¢¤½¤·¤ÆÌ¼¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤µ¤ó¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢½¾¿Ã¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ëµ´¤ÎÀ³²È¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤À¤¬¡¢10Ç¯Á°¤ÎÊÌÎ¥¤Ë¤Ï°¥¤·¤°ø²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡£