ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ë4¤Ä¤ÎÍýÍ³¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡£Â´¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¸í²ò¡×¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¡©¡Ö¸øÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ê¤é¡¢¤¿¤È¤¨1Æü¤âÄÌ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸À¸ÅÌ¿ô¤Ï34Ëü6,482¿Í¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¿È¤âÉÔÅÐ¹»·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉÔÅÐ¹»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀÐ°æ¤·¤³¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤¬¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤Ëº£¤Ê¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÉÔÅÐ¹»¼Ô¤Î¡Ö¥Û¥ó¥Í¡×¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢º£¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£ÀÐ°æ¤·¤³¤¦¡Ø³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤¬¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤Ëº£¤Ê¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¡Ù
* * * * * * *
ÉÔÅÐ¹»¤ÎÍýÍ³¤Ï4¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤ë
ÉÔÅÐ¹»¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö10Ç¯¤«¤«¤ë¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤´Ö¤¬»×¤¦¤Û¤ÉÉÔÅÐ¹»¤ÎÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÃæ¿È¤ò²òÀâ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£4¤Ä¤°¤é¤¤¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹1¡¡¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¡£¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÃÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¿Í¤Ïæ·ÃÑ¿´¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âæ·ÃÑ¿´¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Å¤é¤¯¡¢É½ÌÌÅª¤Ê´¶¾ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥¹2¡¡¶²ÉÝ¿´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Öµ¤»ý¤Á¤¬´¶¤¸¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤«¡ÖÊªÍýÅª¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡£¶µ»Õ¤«¤é¤Î¼¸ÀÕ¤äÆ±µéÀ¸¤«¤é¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢¿´¤¬½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦´¶¾ð¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥¹1¤È¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤¬´¶¤¸¤È¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î´ü´Ö¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼þ°Ï¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¥±¡¼¥¹3¡¡¡Ö¼þ°Ï¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡£¿´¤Ë½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Û¤É¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈËÜ¿Í¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥¹4¡¡Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿ÉÔÅÐ¹»ÍýÍ³¤Ë¡ÖÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡£ÉÔÅÐ¹»¤Ï¡¢³Ø¹»¡¢ÊÙ¶¯¡¢Í§¿Í´Ø·¸¡¢ÆÃÀ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤òÉ³²ò¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê²òÆÉ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¿´¶¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
4¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¡×¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£»ä¤Ï¥à¥ê¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÀâÌÀ¤âÁê¼ê¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤½¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Å¬Åö¤Ë¤¹¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸ì¤ë¡£µÞ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤³¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È!
¥à¥ê¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤
¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¡¢Â´¶È¤Ç¤¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉÔÅÐ¹»¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤«¤ÄÂ´¶È¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¸øÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢³Ø¹»¤Ø1Æü¤âÄÌ¤ï¤º¤È¤â¹»Ä¹È½ÃÇ¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ´¶È¤Ç¤¤ë¡¢»ä¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÈÖ¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏÀè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è!¡×¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÎ©¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ï¡¢1Æü¤âÄÌ¤ï¤º¤Ë¡Ö¹»Ä¹È½ÃÇ¡×¤ÇÂ´¶È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë»ä¤âÃæ³Ø3Ç¯´Ö¤Ï¤Þ¤ë¤Þ¤ë1Ç¯´Ö¡¢¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤º¤ËÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼èºà¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Ë¿ô²óÄÌ¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÂ´¶È¤·¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ï1ÅÙ¤âÄÌ¤ï¤ºÂ´¶È¤·¤¿¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤«¤º¤Ë¤Ê¤¼Â´¶È¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÍýÍ³¤ÏÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤Ë¤â¿Ê³Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤òÊÝ¾ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¹»Ä¹ÀèÀ¸¤ÏÀ¸ÅÌ¤ÎÂ´¶È¤òÇ§¤á¤º¡Ö½üÀÒ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·½üÀÒ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÏÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ³Ø¹»¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤Þ¤Ç¤ÏÃ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö1Æü¤âÄÌ¤ï¤º¤ËÂ´¶È¤Ç¤¤ëÍýÍ³¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Â´¶È¼°¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í²ò¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë
¤Ê¤ª¡Ö1Æü¤âÄÌ¤ï¤º¤ËÂ´¶È¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÏÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö½ÐÀÊÆü¿ô¤¬É¬Í×¤À¡×¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Â´¶È¼°¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í²ò¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÂ´¶È¾Ú½ñ¡£¤³¤Î¾Ú½ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ·¼°ÍÑ¤Î½ñÎà¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¡Ö¿Æ¤¬¼õ¤±¼è¤ë¡×¡ÖÍ¹Á÷¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¡×¡Ö¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¤É¤ÎÊýË¡¤Ç¤â¡¢Â´¶È¼«ÂÎ¤ÏÍÉ¤é¤®¤Þ¤»¤ó¡£
Ë¡Åª¤Ë¤Ï¹»Ä¹¤¬Â´¶È¤òÇ§¤á¤ì¤Ð¡¢Â´¶È¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â´¶È¼°¤Ë½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¡¢Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËºÜ¤ë¤«ÈÝ¤«¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¼ø¶È¤ä¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¡ÖÂ´¶È¤µ¤»¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¹¤´¤à¹»Ä¹ÀèÀ¸¤ä³Ø¹»¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î²ñ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌµÎÁÅÅÏÃÁêÃÌ¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿Í¸¢110ÈÖ¡ÊÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ 03¡¦3503¡¦0110¡Ë¡×¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È²ò·è¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÅìµþÅÔ¤ä´ôÉì¸©¤Ï¸øÎ©¹â¹»¤ÎÆþ»î¤ÇÆâ¿½½ñ¤Î¡Ö·çÀÊ¤ÎµÏ¿¡×Íó¤òÇÑ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£·çÀÊ¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ç¤¹¡£½ÐÀÊÆü¿ô¤Çº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¶µ°éÀ©ÅÙ¤òÂç¿Í¤¿¤Á¤âºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤³¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È!
¸øÎ©¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ï¡¢1Æü¤âÄÌ¤ï¤º¤Ë¡Ö¹»Ä¹È½ÃÇ¡×¤ÇÂ´¶È¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤¬¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤Ëº£¤Ê¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£