´Ú¹ñºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡Ö¤ªÊõ¥·¥ç¥Ã¥È¡×ÂçÊü½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¡×¡ÖÅ·»È¡ª¡×
¡¡ºòÇ¯£Á£Ë£Â£´£¸¤òÂ´¶È¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤«¤é£²£±Ç¯¤Þ¤Ç£É£Ú¡ö£Ï£Î£Å¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Á£Ù¡¡£Í£Ù¡¡£Î£Á£Í£Å¡×¤Î£È£É£Ô£Ï£Í£É¡ÊËÜÅÄ¿ÎÈþ¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶ËþºÜ¤ÎÆü¾ï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ª¤â¤¤¤Ç¡¡¤¤¤í¤¤¤í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¿©»öÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¿²´éÈäÏª¤Ê¤É¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤ªÊõ¼Ì¿¿¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤«¤Ë¤ã¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÅ·»È¡×¡Ö¤É¤Î¤Ò¤£¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£