±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡¢£²£¶Ç¯Âç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î½Ð±é¼Âà¡Ä½¨Ä¹¤Î½éÎø¤ÎÁê¼êÌò
¡¡£Î£È£Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡Ê£²£µ¡Ë¤¬½Ð±é¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é£±£¸Æü¤Ë¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Î£È£Ë¤Ïº£¸å¡¢ÂåÌò¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ò»Ù¤¨¤¿Äï¡¢½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤Ç¡¢·»Äï¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯¡£½¨Ä¹Ìò¤òÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¡Ê£³£²¡Ë¤¬±é¤¸¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢½éÎø¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÄ¾¡Ê¤Ê¤ª¡ËÌò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¤µ¤ó¡Ê£´£°¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Ø¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ª¤è¤Ó¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´Õ¡Ê¤«¤ó¤¬¡Ë¤ß¡¢Æ±ºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£