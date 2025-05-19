³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤¬¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°»²Àï¡ª¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬ºÆ¤Ó¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡Ö²ÃÆ£½ã°ì¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°Instagram¡Ê@yoichiro.no.8¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢MURASH FC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤È¤Ï¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Ô¥±¤¬¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¡¢¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë7¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂç²ñ¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯5·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÂè1²ó¡Ø¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¤Î²ÃÆ£½ã°ì»á¤¬Î¨¤¤¤ëMURASH FC¡Ê¥à¥é¥Ã¥·¥åFC¡Ë¤¬»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÆÂè2²ó¡Ø¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥°¥¨¥í»á¤ä¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½GK¥¤¥±¥ë¡¦¥«¥·¡¼¥¸¥ã¥¹»á¤È¤¤¤Ã¤¿±ýÇ¯¤ÎÌ¾¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤â½Ð¾ì¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤À¤¬¡¢³ÁÃ«»á¤¬MURASH FC¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß35ºÐ¤Î³ÁÃ«»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤äÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡¢¥Ð¡¼¥¼¥ë¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ö¥é¥¸¥ë2014¤Ë¤â½Ð¾ì¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³ÁÃ«»á¤Ï¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°»²Àï¤ËºÝ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢MURASH FC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²ÃÆ£½ã°ì¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ëº£²óÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª ¾¯¤·¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍÍ¤Ë¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤È¤Ï¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Ô¥±¤¬¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¡¢¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë7¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂç²ñ¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯5·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÂè1²ó¡Ø¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¤Î²ÃÆ£½ã°ì»á¤¬Î¨¤¤¤ëMURASH FC¡Ê¥à¥é¥Ã¥·¥åFC¡Ë¤¬»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÆÂè2²ó¡Ø¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³ÁÃ«»á¤Ï¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°»²Àï¤ËºÝ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢MURASH FC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²ÃÆ£½ã°ì¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ëº£²óÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª ¾¯¤·¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍÍ¤Ë¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×