【[ BATON airsoft ]GLOCK G19 Gen5 MOS CO2GBB 【JASG認定】】 6月下旬 再販 価格:36,080円

BATONは、CO2ガスガン「[ BATON airsoft ]GLOCK G19 Gen5 MOS CO2GBB 【JASG認定】」を6月下旬に再販する。価格は36,080円。

本商品は、GLOCKが開発したポリマーフレームハンドガン「GLOCK G17」のコンパクトモデル「G19」をCO2ガスガンとして再現したもの。GLOCKトイガンの日本正規ライセンスを取得しており、特徴的なスライドカットやグリップパターンなど同社より監修を受けたリアルな外観や刻印を再現している。

また、タニオコバ CO2 8g カートリッジを使用する新設計のCO2 8gマガジンを採用しているほか、独自の内部構造とすることで樹脂スライドながら MOS(モジュラー・オプティック・システム)にも対応。付属する4種類のMOSプレートによって各社のダットサイトを搭載できる。

なお、同社公式ECサイトではMOSプレートの対応リストやその他各種注意事項などを確認できる。

【【CO2ガスガン】CO2 8gカートリッジでG19を完全再現! GLOCK G19 Gen5 MOS CO2GBB】【BATON airsoft GLOCK G19 Gen5 MOS CO2GBB 取扱説明動画】MOSプレート対応リスト:Docterピッチ(Doctor、Vortex、Vector Optics等)M3 ねじTrijiconピッチ(Trijicon、Holosun 等)UNC #4(インチねじ)C-Moreピッチ(C-More 等)UNC #8-32(インチねじ)※M4 ねじ使用可Leupoldピッチ(Leupold 等)M4 ねじ※レプリカによっては合わない場合有 付属品 : [ BATON airsoft ] GLOCK G19 CO2 8gマガジン[装弾数:20発]説明書&パーツリスト保証書 対応CO2 カートリッジ : タニオコバ CO2 8g カートリッジ※他ブランド CO2 カートリッジは非対応・保証対象外

