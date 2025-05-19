¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×±ÊÌî²ê°ê¡Öºêµ×ÊÝ¡×¤Ïµ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡©¡¡¡ÖÎø¤Ï°Ç¡×¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡ÖÁí¹ç±é½Ð¡×¿¦
¡¡£±£¸ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×Âè£¶ÏÃ¤Ç¡¢±ÊÌî²ê°ê±é¤¸¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¤ÎÁí¹ç±é½Ð¡¦ºêµ×ÊÝ¤¬¡Öµ¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÂ¡´ï°Ü¿¢¡£Ç¾»à¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿É×¤ÎÇÙ¤òÍÄ¤¤Ì¼¤Ë°Ü¿¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦Êì¿Æ¡ÊÃæÂ¼¥¢¥ó¡Ë¤ÎÁÊ¤¨¤òºêµ×ÊÝ¤¬ÉÂ±¡Á°¤«¤é¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¼ýÏ¿±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¡£ºêµ×ÊÝ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸½Ð±é¤Ç°Ü¿¢ÌäÂê¤ò¸ì¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿ÊÆ£¡Ê°¤Éô´²¡Ë¤¬¡Ö°Ê¾å¡¢ºêµ×ÊÝµ¼Ô¡Ä¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÆÍÁ³»ýÏÀ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëàË½Áöá¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¼ÂÀÓ¤òµó¤²¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Îºêµ×ÊÝ¡£¤«¤Í¤Æ¡Ö¼ã¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö£Á£Ä¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¡×¤Ê¤É¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤äÈÖÁÈÈãÉ¾¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤éµ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¡Öµ¼Ô¡©¡©¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀµµÁ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤ë´¶¤¸¡¢Áí¹ç±é½Ð¤ÎÎ©¾ì¤À¤È¤Á¤ç¤È¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹à¤é¤·¤¯¤Ê¤µá¤ò´¶¤¸¤ëÈ¿±þ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂ¡´ï°Ü¿¢ÊóÆ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Öµ¼Ô¡×¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¼èºà¤Ç¤¹¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÆ°¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëºêµ×ÊÝ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö±é½Ð¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë»Ñ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤ËÁí¹ç±é½Ð¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÊý¸þÀ¤äÆâÍÆ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯ÁíÀÕÇ¤¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤¯¤·¤¯¤âÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤Ï°Ç¡×¤Ë¤âÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÅÄÃæÅ¯»Ê±é¤¸¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÎÁí¹ç±é½Ð¡¦ÌîÅÄ¡££µ£µºÐ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡£¸«¤ë¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë±é½ÐÎÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤ÏÏ¢Â³»¦¿Í¤òÄÉ¤¦¾ðÊóÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÈÆæ¤á¤¤¤¿¥Õ¥ê¡¼µ¼Ô¤Î´Ø·¸¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Îø°¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¡ÖÌîÅÄ¡×¤Ï»ëÄ°Î¨»ê¾å¼çµÁ¤Î¤è¤¦¤ÊÍý¶þ¤ò¤«¤¶¤·¡¢¥¤¥±¥¤¥±¤Ç´ß°æ¤æ¤¤Î±é¤¸¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤é¤ò¤±¤·¤«¤±¤ë¡£»þ¤Ë²ø¤·¤²¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢ºêµ×ÊÝ¤Î¤è¤¦¤ËÉ½Î©¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯»Ñ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£Î¾¥É¥é¥Þ¤Î¡ÖÁí¹ç±é½Ð¡×£²¿Í¤Îà¤ª»Å»öá¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£