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Severed Fingers and ¡ÆWrench Attacks¡Ç Rattle the Crypto Elite - WSJ
https://www.wsj.com/finance/currencies/crypto-industry-robberies-attacks-32c2867a
https://arstechnica.com/security/2025/05/we-have-reached-the-severed-fingers-and-abductions-stage-of-the-crypto-revolution/
French police investigate spate of cryptocurrency millionaire kidnappings | France | The Guardian
https://www.theguardian.com/world/2025/may/04/french-police-investigate-spate-of-cryptocurrency-millionaire-kidnappings
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