¡Ö¹á¤êË¤«¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡×¿·Ãã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë µëÃãµ¡¤Ç¿·Ãã¤ÎÌµÎÁÄó¶¡¡áÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î»ÔÌò½ê
¿·Ãã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢5·î19Æü¤«¤éÀÅ²¬¸©¤ÎÉÙ»Î»ÔÌò½ê¤ÎµëÃãµ¡¤Ç¡¢¿·Ãã¤ÎÌµÎÁÄó¶¡¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿·Ãã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÉÙ»Î»ÔÌò½ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿µëÃãµ¡¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¡áÀÅ²¬
ÉÙ»Î»ÔÌò½ê¤Î»ÔÌ±¥Õ¥í¥¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµëÃãµ¡¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î»Ô¤ÎÃãÇÀ²È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿·Ãã¤Ç¤¹¡£
Ãã¤É¤³¤í¡¦ÉÙ»Î»Ô¤Î¿·Ãã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢2021Ç¯¤«¤éÉÙ»Î¤Î¤ªÃã¿¶¶½¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Î²ñ°÷¤¬¶¨ÎÏ¤ò¤·¤ÆÃãÍÕ¤òÄó¶¡¤·¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¿·Ãã¤òÌµÎÁ¤Ç¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿·Ãã¤ò°û¤ó¤À¿Í¡ä¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹á¤ê¤¬¤¹¤´¤¯Ë¤«¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¡ãÉÙ»Î»ÔÇÀÀ¯²Ý Ë¾·îÈþ¶ê¤µ¤ó¡ä¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤ªÃã¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤Ë¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉÙ»Î»ÔÌò½ê¤Î¿·Ãã¤ÎÄó¶¡¤Ï5·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¡¢°ã¤¦¼ïÎà¤Î¤ªÃã¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£