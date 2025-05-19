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by Scott Beale
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Assuring an accurate research record | MIT Economics
MIT disavows doctoral student paper on AI's productivity benefits | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/05/17/mit-disavows-doctoral-students-paper-on-ai-productivity-benefits/
MIT Says It No Longer Stands Behind Student¡Çs AI Research Paper - WSJ
https://www.wsj.com/tech/ai/mit-says-it-no-longer-stands-behind-students-ai-research-paper-11434092
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by Niklas Tenhaef
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¤Þ¤¿¡¢Autor¶µ¼ø¤ÏWall Street Journal¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¿¤ÀÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤ë»×¤¤¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£