TUBEが、デビュー40周年を祝う特別企画として豪華アーティストとのコラボレーション・アルバムを7月にリリースすることが決定した。2024年に異色のコラボとして話題を呼んだGACKTとの「サヨナラのかわりに」、さらにDA PUMPとは「真夏のじゅもん」と、2作のコラボレーションシングルをリリースしたTUBE。このシングル2曲に加えて、新作コラボレーション・アルバムでは新たに6曲のコラボレーション企画の制作が進行中だ。今回は第一弾として聖飢魔II、広瀬香美、LITTLE (KICK THE CAN CREW)&梅田サイファー、という3つの楽曲の概要が発表となった。

TUBE 40周年記念コラボアルバム『タイトル未定』CDリリース:2025年7月予定▼収録予定楽曲TUBE×GACKT「サヨナラのかわりに」作詞/作曲/編曲:TUBE・GACKTTUBE×DA PUMP「真夏のじゅもん」作詞:前田亘輝・ヤマモトショウ / 作曲:春畑道哉 / 編曲:TUBE・ヤマモトショウ:MwkTUBE×聖飢魔II「No Shark No Surf - 夏地獄 -」作詞:デーモン閣下・前田亘輝 / 作曲:ルーク篁 / 編曲:TUBE・ルーク篁TUBE×広瀬香美「ロマンス・イン・ザ・サン」作詞/作曲:広瀬香美 / 編曲:宗本康兵TUBE×梅田サイファー×LITTLE「AHH SUMMER DAY」作詞:梅田サイファー・LITTLE / 作曲:梅田サイファー / 編曲:Cosaquほか、全8曲収録予定

<40th Anniversary Live 「TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin'」>



2025年7月6日(日)神奈川県 厚木市文化会館 大ホール2025年7月12日(土)高知県 高知県立県民文化ホール オレンジホール2025年7月13日(日)愛媛県 松山市民会館 大ホール2025年7月20日(日)長野県 ホクト文化ホール 大ホール2025年7月21日(月・祝)石川県 本多の森 北電ホール2025年9月21日(日)奈良県 なら100年会館 大ホール2025年9月23日(火・祝)滋賀県 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール2025年10月11日(土)宮城県 仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール2025年10月12日(日)岩手県 奥州市文化会館 Zホール2025年10月24日(金)鹿児島県 宝山ホール2025年10月26日(日)熊本県 市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)2025年11月1日(土)香川県 レクザムホール(香川県県民ホール)2025年11月3日(月・祝)島根県 島根県民会館 大ホール2025年11月22日(土)千葉県 市川市文化会館 大ホール2025年11月25日(火)東京都 東京国際フォーラム ホールA2025年11月26日(水)東京都 東京国際フォーラム ホールA2025年12月7日(日)新潟県 新潟県民会館2025年12月12日(金)愛知県 刈谷市総合文化センター アイリス2025年12月14日(日)岐阜県 土岐市文化プラザ2025年12月26日(金)富山県 富山県民会館