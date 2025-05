風男塾が、6月18日に発売するニューシングル「To Future Me」に先駆けて、新ビジュアルとミュージックビデオのショートver.を公開した。この楽曲は前作「exdreamers」のアンサーソングとも言えるもので、迷ったり不安になったりしながらも、それでも前に進みたい、そんな想いに寄り添い、背中を押してくれるメッセージソングだという。弱さも受け入れて進もうとする姿に誰もが勇気を与えられる、今の自分から“未来の自分”へのエールになっているとのこと。

リリース情報



ニューシングル 「To Future Me」2025年6月18日(水)○初回限定盤A[CD+DVD]価格:¥1,700(税込)・CD1, To Future Me2, Flower3, Fun Fan Fun・DVD1. To Future Me Music Video2. To Future Me Music Video メイキング○初回限定盤B[CD+DVD]価格:¥1,700(税込)・CD1, To Future Me2, Flower3, Fun Fan Fun・DVD特典映像 ㊗︎現体制3周年 熱々中華de熱々トーク○通常盤[CDのみ]価格:¥1,300(税込)1, To Future Me2, Flower3, Fun Fan Fun4, To Future Me (Instrumental)5, Flower (Instrumental)6, Fun Fan Fun (Instrumental)※特典ランダムトレーディングカード封入(初回生産分のみ全7種)■「To Future Me」MV Short ver.https://www.youtube.com/@fudanjuku_official