SwitchBot¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤ÇTV¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀÚÂØ¡¦²»ÎÌÁàºî¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥ê¥â¥³¥ó
SwitchBot ¥Ï¥Ö3
SwitchBot¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä²»ÎÌ¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥ê¥â¥³¥ó¡ÖSwitchBot ¥Ï¥Ö3¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï16,980±ß¡£¸½ºßÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3,500±ß OFF¤Î13,480±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê)¡£
SwitchBot ¥Ï¥Ö¥·¥êー¥º¤Ï¡¢SwitchBotÀ½ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢101,000°Ê¾å¤ÎÀÖ³°Àþ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÇÀÖ³°ÀþÁàºî¤Î²ÈÅÅ¡¢Fire TV¤äApple TV¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢Matter¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò1Âæ¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¥ê¥â¥³¥ó¡£¥·¥êー¥ºÎß·×200ËüÂæ¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥â¥³¥ó¡ÖSwitchBot ¥Ï¥Ö3¡×¤Ï¡¢¥Ï¥Ö¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡£
ÆÃÄ§¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥ëµ¡¹½¤Î¡ÖDial Master¡×¤ò½éÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¡£¥À¥¤¥ä¥ë¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤¹¤À¤±¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙ¤ò1ÅÙÃ±°Ì¤ÇÄ´Àá¤·¤¿¤ê¡¢¾ÈÌÀ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò10%¤º¤ÄÊÑ¤¨¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä²»ÎÌÄ´À°¤â¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¥¿¥ó¤ò4¤ÄÅëºÜ¡£¡Ö³°½Ð¡×¡Öµ¢Âð¡×¡Ö¥·¥¢¥¿ー¡×¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¸³è¥·ー¥ó¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¡£
²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¡¦¾ÈÅÙ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¿ôÃÍ²½¤¹¤ë3¼ïÎà¤Î¥»¥ó¥µー¤Î¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¿Í´¶¥»¥ó¥µー¡×¤òÄÉ²Ã¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö²¹¼¾ÅÙ·×Pro¡×¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÇÂ¾¤ÎÉô²°¤Î¿ôÃÍ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢CO2¥»¥ó¥µー¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤ÇCO2Ç»ÅÙ¤ò¥¢¥¤¥³¥óÉ½¼¨¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¥É¥¢¤Î³«ÊÄ¾õ¶·¤ò¥¢¥¤¥³¥óÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸½ºßÃÏ¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤âÉ½¼¨²ÄÇ½¡£
²¹ÅÙ¥»¥ó¥µー¤Ç´¶ÃÎ¤·¤¿µ¤²¹¡¢¼¾ÅÙ¥»¥ó¥µー¤ÎÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¼«Æ°Áàºî¤µ¤»¤¿¤ê¡¢²Ã¼¾´ï¤ä½ü¼¾´ï¤ò¼«Æ°¤ÇON/OFF¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¿·ÅëºÜ¤Î¿Í´¶¥»¥ó¥µー¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¼«Âð¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò´¶ÃÎ¤·¡¢Î±¼é¤Î´Ö¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅ¤ÎÅÅ¸»¤ò¼«Æ°¤ÇÁ´OFF¡¢¾Ê¥¨¥Í¡¦ÀáÅÅ¤µ¤»¤ëÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¡£
ËÜÂÎ¤Ø¤ÎµëÅÅ¤Ï¡¢5V/2A¥¢¥À¥×¥¿ー(USB-C¥Ýー¥È)¡£³°·ÁÀ£Ë¡¤Ï126¡ß94¡ß38mm¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤Ï190g¡£