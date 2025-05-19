Ìó270Ëü±ß¡ª ¥Û¥ó¥À¿·¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡×¤ËÈ¿¶ÁÂç¡ª 6Â®MT¤â¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡È¥»¥À¥ó¡É¡×¤Ë¡ÖÍß¤·¤¤¡×À¼¤â¡ª ¡È´éÌÌºþ¿·¡É¿ë¤²¤¿Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¿·¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
¥Û¥ó¥À¿·¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡×ÅÐ¾ì¤Ë°Õ¸«Â¿¿ô¡ª
¡¡¥Û¥ó¥À¤È¹½£µ¥¼Ö¤ÎÃæ¹ñ¹çÊÛ²ñ¼Ò¡Ö¹µ¥ËÜÅÄµ¥¼Ö¡×¡Ê¹µ¥¥Û¥ó¥À¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÂ¿¿ô¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥Û¥ó¥À¿·¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê77Ëç¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¤Ï1985Ç¯¤Ë¡Ö¥¯¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï4ÂåÌÜ¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï5ÂåÌÜ¤Ç¡¢À¤³¦ÀïÎ¬¼Ö¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¡×¡Ê11ÂåÌÜ¡Ë¤Î·»Äï¼Ö¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤Ï4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤È5¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤È2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤½¤ì¤¾¤ì2¼ïÎàÅ¸³«¡£¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏCVT¤Î¤Û¤«¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤Ë¤Ï6MT¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯3·î20Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ê¥ë¤ò½¾Íè¤Î¥Ï¥Ë¥«¥à¾õ¤«¤é²£¥é¥¤¥ó¾õ¤Ë¡¢¥í¥¢¥°¥ê¥ë¤ò½¾Íè¤Î²£¥é¥¤¥ó¾õ¤«¤é¥Ï¥Ë¥«¥à¾õ¤ËÊÑ¹¹¡£¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀìÍÑ¡Ë¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´5¿§¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º¹¤·¿§¤È¤·¤Æ¥ô¥£¥ô¥£¥Ã¥É¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤ò»Ü¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¥¨¥¢¥³¥ó¿á¤½Ð¤·¸ý¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·¡¼¥È¤È¥È¥ê¥à¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤¹¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤Ä¸ÄÀ¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤äBOSEÀ½¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¡¢¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¤ä¼¼Æâ¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¯¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤â¿·ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ÎºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬6MT¸ÂÄê¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¥»¥À¥ó¤¬12Ëü9900¸µ¡ÊÌó270Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤¬13Ëü9900¸µ¡ÊÌó290Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¤Î¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÀÎ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¤ÎÌ¾»Ä¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤«¤â¡×¡Ö°ã¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£