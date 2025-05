ホテルニューグランドは、6月1日〜7月31日までの期間、ベーカリー工房の夏期限定商品「ベーコンと柚子胡椒のエピ」を販売する。

フランス語で“麦の穂”を意味する定番人気のハード系のパン「エピ」に、和の食材である柚子胡椒を使用し焼き上げた、この夏おすすめの新商品となっている。外側はカリッと香ばしく、内側はもっちりとした柔らかな食感のフランスパン生地に、程よい塩気のベーコンとピリッとした味わいと爽やかな香りが魅力の柚子胡椒を包み、リース状に焼き上げた。噛むほどに小麦の芳醇な味わいやベーコンの旨味、柚子胡椒の風味が口いっぱいに広がる。朝食やランチにはもちろんのこと、冷えたビールやワインなど、アルコールとのペアリングにもぴったりな大人向けの一品となっている。

[販売概要]

販売期間:6月1日(日)〜7月31日(木)

小売価格:1個 702円(税込) ※同商品には柚子胡椒を使用している

販売店舗:S.Weil by HOTEL NEW GRAND

営業時間:10:00〜19:00

場所:グランドメゾン山下公園 1階(横浜市中区山下町31番地7)

問合せ:S.Weil by HOTEL NEW GRAND/045−681−1841(代表)

ホテルニューグランド=https://www.hotel-newgrand.co.jp