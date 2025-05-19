²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿´Ú¹ñ¶Ó¸Ð¥¿¥¤¥ä¹©¾ì¤ò°ÜÅ¾¡©¡¡¡ÖÀ¸»º¤ÏÌµ´ü¸ÂÃæ»ß¡¢Â»¼º¤Ï¿ôÀé²¯¥¦¥©¥ó¤Ë¡×
º£·î£±£·Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¶Ó¸Ð¡Ê¥¯¥à¥Û¡Ë¥¿¥¤¥ä¸÷½£¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥å¡Ë¹©¾ì¤Î²ÐºÒ¤¬£²Æü´ÖÂ³¤¡¢¥¿¥¤¥äÀ¸»º¤Ë¤â»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥à¥Û¥¿¥¤¥ä¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º²ÐºÒÄÃ²Ð¸å¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤¬¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Î»þ´ü¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
£±£¸Æü¡¢¶Ó¸Ð¥¿¥¤¥ä¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸÷½£¹©¾ì¤Ï¶Ó¸Ð¥¿¥¤¥ä¤Î¹ñÆâ¹©¾ì£³¥«½ê¡Ì¸÷½£¡¢Ê¿Âô¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥Æ¥¯¡Ë¡¢Ã«¾ë¡Ê¥³¥¯¥½¥ó¡Ë¡Í¤Î¤¦¤ÁºÇ¤âÁá¤¤£±£¹£·£´Ç¯¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¹ñÆâÀ¸»ºÎÌ¡ÊÌó£²£¶£°£°Ëü¸Ä¡Ë¤Î¤¦¤Á£´£¶¡ó¡ÊÌó£±£²£°£°Ëü¸Ä¡Ë¤¬¸÷½£¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï°ìÆü¤ËÊ¿¶Ñ£³Ëü£³£°£°£°¸Ä¤Î¥¿¥¤¥ä¤òºî¤ë¤¬¡¢¼ç¤Ë¾èÍÑ¼ÖÍÑ¡Ê£Ð£Ã£Ò¡Ë¤È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÂ¿ÌÜÅª¼ÖÍÑ¡Ê£Ì£Ô£Ò¡Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹ÍÑ¡Ê£Ô£Â£Ò¡ËÀ½ÉÊ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤ë¡£Ã«¾ë¹©¾ì¤È¤È¤â¤Ë¹âÀÇ½À½ÉÊ¡Ö£Å£Ã£Ó£Ô£Á¡Ê¥¨¥¯¥¹¥¿¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤âºî¤é¤ì¤ë¡£
Ìó£¸³ä¤¬²ÐºÒ¤Ç¾Æ¼º¤·¤¿¸÷½£¹©¾ìÂè£²¹©¾ì¤Î¾ì¹ç¡¢¸½Âå¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¼«Æ°¼Ö¡¦µ¯°¡¡Ê¥¥¢¡Ë¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¹ñÆâ´°À®¼Ö£µ¼Ò¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ë¿·¼Ö½Ð¸ËÍÑ¡Ê£Ï£Å¡Ë¾èÍÑ¼Ö¥¿¥¤¥ä¤¬À¸»º¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸÷½£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡Ê£Ç£Ç£Í¡Ë¤Ë¤âÆüËÜÍ¢½ÐÍÑ¤Î¸½Âå¼«Æ°¼Ö¡Ö£Ã£á£ó£ð£å£ò¡Ê¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡Ë¡×¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ä¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡£¶Ó¸Ð¥¿¥¤¥ä¤ÏÃ»´ü´Öºß¸Ë¤ò¶¡µë¤·¡¢Ê¿Âô¡¦Ã«¾ë¹©¾ì¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤À¤¬¡¢¸÷½£¹©¾ì¤ÎÀ¸»º¤¬Ìµ´ü¸ÂÃæ»ß¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¶¡µë¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë´°À®¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢¶Ó¸Ð¥¿¥¤¥ä¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¥¿¥¤¥ä´ë¶È£²¼Ò¡Ê´Ú¹ñ¡¦¥Í¥¯¥»¥ó¥¿¥¤¥ä¡Ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¸½Âå¼«Æ°¼Ö¡¦µ¯°¡¼«Æ°¼Ö¤Ï£²£°£²£³Ç¯¡¢¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¥¿¥¤¥äÂçÅÄ¡Ê¥Æ¥¸¥ç¥ó¡Ë¹©¾ì¤Î²ÐºÒ¤Ç¶¡µëÎÌ¤¬¸º¤ë¤È¡¢°ìÉô¼Ö¼ï¤Î¿·¼ÖÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ò¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¤«¤é¶Ó¸Ð¡¦¥Í¥¯¥»¥ó¥¿¥¤¥ä¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÂåÂØ¤·¤¿¡£
¶Ó¸Ð¥¿¥¤¥ä¤ÎºòÇ¯¤ÎÇä¾å¹â¤Ï£´Ãû£µ£³£¸£±²¯¥¦¥©¥ó¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£µ£¹£°£¶²¯¥¦¥©¥ó¤Ç¡¢ÁÏ¶È¸åºÇÂç¤Î¼ÂÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë»ÜÀßÈï³²³Û¡¢²ÐºÒÉüµìÈñÍÑ¡¢¶¡µë»Ù¾ã¤Ë¤è¤ëÇä¾å¸º¾¯¤Ê¤É¤Ç¶È³¦¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¿·¼ÖÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ÎÇ¼ÉÊ²Á³Ê¤Ï£±¸ÄÅö¤¿¤êÌó£²Ëü£µ£°£°£°¥¦¥©¥ó¤À¤¬¡¢¸÷½£¹©¾ì¤Î°ìÆüÀ¸»ºÎÌ¡Ê£³Ëü£³£°£°£°¸Ä¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹©¾ì²ÔÆ°Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Ë°ìÆü£¸²¯£²£µ£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¤ÎÂ»³²¤òÈï¤ë¡£¡¡¤â¤·¸÷½£¹©¾ì¤¬£±£°£°Æü´Ö²ÔÆ°¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢£¸£²£µ²¯¥¦¥©¥ó¤ÎÂ»¼º¤òÈï¤ë¡£»ÜÀßÈï³²³Û¤È½»Ì±Èï³²Êä½þ³Û¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡ÖÂ»¼º¤¬¿ôÀé²¯¥¦¥©¥ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Á¥ç¥ë»º¶È¸¦µæ±¡¾åµé¸¦µæ°Ñ°÷¡Ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¶âÍ»´ÆÆÄ±¡¤ÎÅÅ»Ò¸ø¼¨¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¥¿¥¤¥äÂçÅÄ¹©¾ì¤Î²ÐºÒ¤Î¾ì¹ç¡¢»ÜÀßÈï³²³Û¤À¤±¤Ç£·£µ£¹²¯¥¦¥©¥ó¤È½¸·×¤µ¤ì¤¿¡£
¶È³¦¤Ç¤Ï¡Ö¸÷½£¹©¾ì¤Î°ÜÅ¾¤¬²ÃÂ®²½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¸÷½£¹©¾ì¤Ï£Ë£Ô£Ø¸÷½£¾¾Äõ¡Ê¥½¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë±Ø¡¢½»µïÃÏ¤ÈÎÙÀÜ¤·¡¢¹©¾ìÍÑÃÏ¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¶Ó¸Ð¥¿¥¤¥ä¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤«¤é¹©¾ì°ÜÅ¾¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ºòÇ¯²¼È¾´ü¤ËÁ´ÍåÆîÆ»ÒùÊ¿·´¡Ê¥Á¥ç¥ë¥é¥Ê¥à¥É¡¦¥Ï¥à¥ä¥ó¥°¥ó¡Ë½êºß¤Î¸÷¥°¥ê¡¼¥ó»º¶ÈÃÄÃÏ¤Ë°ÜÅ¾ÉßÃÏ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨µÄÉÔÈ¯¤ÇÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸÷½£¹©¾ì¤Î»ÜÀßÉüµìÈñÍÑ¤ÈÒùÊ¿¿·¹©¾ì¤Î¿·ÃÛÈñÍÑ¤¬Æ±¤¸¿å½à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹©¾ì¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ëÍýÍ³¤¬½½Ê¬¤À¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¤â£²£°£²£³Ç¯¤ÎÂçÅÄ¹©¾ìÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¸å¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÉô¤Î¹©¾ì¤À¤±¤òºÆ²ÔÆ¯¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¶áÎÙ¤ÎÃéÀ¶ÆîÆ»¶Ó»³¡Ê¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥ó¥Ê¥à¥É¡¦¥¯¥à¥µ¥ó¡Ë¹©¾ì¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£¹ñÌ±¡Ê¥¯¥¯¥ß¥ó¡ËÂç³Ø¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥å¶µ¼ø¤Ï¡Öº£²ó¤Î²ÐºÒ¤Ç½»Ì±¤ÎÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¶Ó¸Ð¥¿¥¤¥ä¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â½»µïÃÏ¤Èµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë»º¶ÈÃÄÃÏ¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿·¹©¾ì¤ËºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤À¸»º»ÜÀß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£