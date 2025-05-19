¥É¥Ê¥ë¥É¡õ¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥óÉÕ¤¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥·¥¢¡¼¥·¥ã¥Ä¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢¤Û¤É¤è¤¤Æ©¤±´¶¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥·¥¢¡¼¥·¥ã¥Ä¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥·¥¢¡¼¥·¥ã¥Ä¡×¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡õ¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë
© Disney
²Á³Ê¡§6,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§S¡¢M¡¢L¡¢LL
Á°¡§Ãæ±ûÁ´³«¥Ü¥¿¥óÎ±¤á
Î¾¶»¥Õ¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È
¸å¤í¡§¥è¡¼¥¯ÀÚÂØ¤¨¡¢Á°¤è¤ê¾¯¤·¾æÄ¹
¿þ¡§Î¾ÏÆ´Ý¥«¥Ã¥È
À¸ÃÏ¡§¡ã¿¥Êª¡äÌÊ100¡ó¡Ê¥í¡¼¥ó¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
Ãµ¸¡¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥·¥¢¡¼¥·¥ã¥Ä¡£
¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤Æ1Ëç¤ÇÃå¤Æ¤â¡¢±©¿¥¤ê¤È¤·¤ÆÃå¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
ÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢1Ëç¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
© Disney
º¸¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¤Î»É½«¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒ¼ê¤ò¾å¤²¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ½¾ð¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡ù
© Disney
±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¡×¤Î»É½«¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤â¥ª¥ó¡ý
¥¯¥¹¥¯¥¹¤ÈÃçÎÉ¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°¦¤é¤·¤µËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
© Disney
¡ãÁÇºà¥¢¥Ã¥×¡ä
¤Û¤É¤è¤¤Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÇö¼ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÃ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ç½÷À¤é¤·¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¡ª
© Disney
¤½¤ì¤«¤é¡¢¿þ¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ï´Ý¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤È¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿1Ëç¡£
¤Û¤É¤è¤¤Æ©¤±´¶¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥·¥¢¡¼¥·¥ã¥Ä¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥É¥Ê¥ë¥É¡õ¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥óÉÕ¤¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥·¥¢¡¼¥·¥ã¥Ä¡× appeared first on Dtimes.