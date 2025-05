ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ほどよい透け感がおしゃれな、ディズニーデザイン「フラップポケット付きシアーシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「フラップポケット付きシアーシャツ」ドナルドダック&チップ&デール

© Disney

価格:6,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央全開ボタン留め

両胸フラップ付きポケット

後ろ:ヨーク切替え、前より少し丈長

裾:両脇丸カット

生地:<織物>綿100%(ローン)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

探検に出かけたくなるようなメンズライクなデザインが魅力のシアーシャツ。

ボタンを留めて1枚で着ても、羽織りとして着てもかわいい!

腕まくりをしたり、1枚で様々な着こなしが楽しめます。

© Disney

左胸ポケットには「ドナルドダック」の刺繍ワッペンが施されています。

片手を上げるポーズで、ユニークな表情もインパクト抜群☆

© Disney

右ポケット上には「チップ&デール」の刺繍ワッペンもオン◎

クスクスと仲良く笑っている姿が愛らしさ満点です。

© Disney

<素材アップ>

ほどよい透け感のある薄手の生地を使用しています。

涼やかな印象で女性らしい着こなしに!

© Disney

それから、裾の両サイドは丸カットになっています。

メンズライクなかっこよさと、女性らしさも兼ね備えた1枚。

ほどよい透け感がオシャレな、ディズニーデザイン「フラップポケット付きシアーシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドナルド&チップ&デールのワッペン付き!ベルメゾン ディズニー「フラップポケット付きシアーシャツ」 appeared first on Dtimes.