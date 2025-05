¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛBABYMONSTER¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BLACKPINKカバーステージでは、YGガールズグループの系譜を継ぐ次世代主役として無限の可能性をアピール!

BABYMONSTERが、5月17日にシンガポールのインドアスタジアムにて『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR<HELLO MONSTERS>IN SINGAPORE』を開催した。

2024年6月のファンミーティング以来、現地のファンと11ヵ月ぶりの再会を果たし、規模は大幅に拡大。アリーナ級の公演場を売りさばき、急成長の勢いを立証した。

強烈に響きわたるイントロのなかで姿を現したBABYMONSTERは、登場だけでも格別な存在感を発揮。爆発しそうなエネルギーの「DRIP」「BATTER UP」でオープニングを飾り、「CLIK CLAK」「LIKE THAT」「SHEESH」などを立て続けに披露し、観客を熱狂させた。

特に今回の公演で初公開されたBLACKPINKカバーステージで、雰囲気はいっそうヒートアップ。BABYMONSTERは「Kill This Love」と「AS IF IT’S YOUR LAST」を独自のスタイルと解釈で表現し、圧倒的なライブパフォーマンスを展開。YGガールズグループの系譜を継ぐ次世代主役として、無限の可能性を窺わせた。

今回の公演を基点に再構成された舞台を完璧に消化しながら休む暇もなく走ったメンバーを、ファンは熱烈な歓声でサポート。BABYMONSTERは「シンガポールに戻ってきてうれしい。相変わらず大きな愛で迎えてくれてありがとう。これからも最善を尽くす姿で送ってくださった愛に報いる」と約束した。

シンガポールでのコンサートを盛況のうちに終えたBABYMONSTERは、香港、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ、クアラルンプール、台北へ。

2025年の下半期には、トロント、ローズメント、アトランタ、フォートワース、オークランド、シアトルに足を運び、2回目の米州ツアーを開催する予定だ。

