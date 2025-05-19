26Ç¯Â´ µìÄëÂç/Áá·Ä ¿·Â´½¢¿¦¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢1°Ì¤Ï? - 2°Ì°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡¢3°Ì»°°æÊª»º
¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¡¼¥¯¤Ï5·î14Æü¡¢¡Ö2026Ç¯Â´ µìÄëÂç/Áá·Ä ¿·Â´½¢¿¦¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯1·î4Æü¡Á3·î4Æü¡¢2026Ç¯Â´Í½Äê¤ÎÅìµþÂç³Ø¡¦·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¦Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¦°ì¶¶Âç³Ø¡¦Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø(µìÅìµþ¹©¶ÈÂç³Ø)¡¦µþÅÔÂç³Ø¡¦ÂçºåÂç³Ø¡¦¿À¸ÍÂç³Ø¡¦ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¡¦ÅìËÌÂç³Ø¡¦Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¦¶å½£Âç³Ø¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸2,051Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì100¼Ò
¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Á50°Ì
¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°51°Ì¡Á96°Ì
¸ÞÂçÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ë»°É©¾¦»ö¡¢»°°æÊª»º¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡¢½»Í§¾¦»ö¡¢´Ý¹È¤¬¡¢Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤Ë°ú¤Â³¤¾å°Ì5°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£¶ä¹Ô¤Ï¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤¬Á°Ç¯¤ÈÆ±¤¸6°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ÏÁ°Ç¯¤Î9°Ì¤«¤é7°Ì¤Ø¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢¸ÞÂçÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ë¼¡¤°¿Íµ¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£IT¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢NTT¥Ç¡¼¥¿¤¬Á°Ç¯¤Î7°Ì¤«¤é9°Ì¤Ë¡¢³ÚÅ·¤¬10°Ì¤«¤é13°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°(Âè°ì»ÖË¾´ë¶È·²)¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤À¤¬¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Î´ë¶È¤¬½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«À¤ò¤â¤Ã¤¿¹â¤¤ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¶¯¤¤´ë¶È¤¬½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î¶È³¦½ç°Ì¤òÊ¤¤·¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÂè°ì»ÖË¾¥é¥ó¥¥ó¥°
Âè°ì»ÖË¾¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ûÁá´ü²½·¹¸þ¤¬·ÑÂ³¤Ë
¿Þ1¤è¤ê¡¢26Â´¤Ï4·î»þÅÀ¤Ç½¢³è¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ï36.9%¡¢6·î»þÅÀ¤Ç¤Ï68.8%¤¬½¢³è¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È4·î¤Þ¤Ç¤Ë½¢³è¤ò³«»Ï¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬8%¤Û¤ÉÁý²Ã¡¢6·î»þÅÀ¤Ç¤Ï3.5%Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ1:³ØÀ¸¤Î½¢³è³«»Ï»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È(22¡Á26Â´)
°ìÊý¤Ç¡¢½¢¿¦Àè´ë¶È¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß»þ´ü¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È12·î»þÅÀ¤Ç¤Ï58.8%¡¢3·î»þÅÀ¤Ç¤Ï89.2%¤Î³ØÀ¸¤¬»ÖË¾´ë¶È¾å°Ì5¼Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿Þ2¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È12·î»þÅÀ¤Ç¤Ï7.3%¡¢3·î»þÅÀ¤Ç¤Ï4.4%Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ1¡¦¿Þ2¤è¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡Ö½¢³è³«»Ï»þ´ü¡×¤È¡Ö½¢¿¦Àè¹Ê¤ê¹þ¤ß»þ´ü¡×¤¬Áá´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¿Þ2:³ØÀ¸¤Î½¢³èÀè¹Ê¤ê¹þ¤ß»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È(22¡Á26Â´)
¡û´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏÍ×°ø
³ØÀ¸¤¬´ë¶È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÍ×ÁÇ¤ò40¹àÌÜ¤ÇÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿Þ4¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¾ÍèÅª¤Ê¹â½êÆÀ¤Î¸«ÄÌ¤·¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¡Ö´ë¶È¤Î¶¯¤¤¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤´¶¡×¤È¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À¤Î¤¢¤ë»Å»ö¡×¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¡£¾å°Ì10¹àÌÜ¤ò¸«¤ë¤È¡¢½ç°Ì¤ÎÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´é¤Ö¤ì¼«ÂÎ¤ÏºòÇ¯¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢2026Ç¯Â´¶ÈÍ½Äê¼Ô¤ÎºÎÍÑÀ®¸ù¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¿Þ3:´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏÍ×°ø¤Î40¹àÌÜ
¿Þ4:´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏÍ×°ø¤Î¾å°Ì10¹àÌÜ
¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Á50°Ì
¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°51°Ì¡Á96°Ì
¸ÞÂçÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ë»°É©¾¦»ö¡¢»°°æÊª»º¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡¢½»Í§¾¦»ö¡¢´Ý¹È¤¬¡¢Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤Ë°ú¤Â³¤¾å°Ì5°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£¶ä¹Ô¤Ï¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤¬Á°Ç¯¤ÈÆ±¤¸6°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ÏÁ°Ç¯¤Î9°Ì¤«¤é7°Ì¤Ø¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢¸ÞÂçÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ë¼¡¤°¿Íµ¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£IT¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢NTT¥Ç¡¼¥¿¤¬Á°Ç¯¤Î7°Ì¤«¤é9°Ì¤Ë¡¢³ÚÅ·¤¬10°Ì¤«¤é13°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°(Âè°ì»ÖË¾´ë¶È·²)¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤À¤¬¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Î´ë¶È¤¬½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«À¤ò¤â¤Ã¤¿¹â¤¤ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¶¯¤¤´ë¶È¤¬½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î¶È³¦½ç°Ì¤òÊ¤¤·¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÂè°ì»ÖË¾¥é¥ó¥¥ó¥°
Âè°ì»ÖË¾¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ûÁá´ü²½·¹¸þ¤¬·ÑÂ³¤Ë
¿Þ1¤è¤ê¡¢26Â´¤Ï4·î»þÅÀ¤Ç½¢³è¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ï36.9%¡¢6·î»þÅÀ¤Ç¤Ï68.8%¤¬½¢³è¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È4·î¤Þ¤Ç¤Ë½¢³è¤ò³«»Ï¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬8%¤Û¤ÉÁý²Ã¡¢6·î»þÅÀ¤Ç¤Ï3.5%Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ1:³ØÀ¸¤Î½¢³è³«»Ï»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È(22¡Á26Â´)
°ìÊý¤Ç¡¢½¢¿¦Àè´ë¶È¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß»þ´ü¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È12·î»þÅÀ¤Ç¤Ï58.8%¡¢3·î»þÅÀ¤Ç¤Ï89.2%¤Î³ØÀ¸¤¬»ÖË¾´ë¶È¾å°Ì5¼Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿Þ2¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È12·î»þÅÀ¤Ç¤Ï7.3%¡¢3·î»þÅÀ¤Ç¤Ï4.4%Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ1¡¦¿Þ2¤è¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡Ö½¢³è³«»Ï»þ´ü¡×¤È¡Ö½¢¿¦Àè¹Ê¤ê¹þ¤ß»þ´ü¡×¤¬Áá´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¿Þ2:³ØÀ¸¤Î½¢³èÀè¹Ê¤ê¹þ¤ß»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È(22¡Á26Â´)
¡û´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏÍ×°ø
³ØÀ¸¤¬´ë¶È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÍ×ÁÇ¤ò40¹àÌÜ¤ÇÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿Þ4¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¾ÍèÅª¤Ê¹â½êÆÀ¤Î¸«ÄÌ¤·¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¡Ö´ë¶È¤Î¶¯¤¤¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤´¶¡×¤È¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À¤Î¤¢¤ë»Å»ö¡×¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¡£¾å°Ì10¹àÌÜ¤ò¸«¤ë¤È¡¢½ç°Ì¤ÎÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´é¤Ö¤ì¼«ÂÎ¤ÏºòÇ¯¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢2026Ç¯Â´¶ÈÍ½Äê¼Ô¤ÎºÎÍÑÀ®¸ù¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¿Þ3:´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏÍ×°ø¤Î40¹àÌÜ
¿Þ4:´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏÍ×°ø¤Î¾å°Ì10¹àÌÜ